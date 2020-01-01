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У селі на Волині згорів піднавіс з 4-ма тоннами зерна

У селі на Волині згорів піднавіс з 4-ма тоннами зерна
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

12 жовтня о 08:13 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в смт Маневичі. О 08:35 горіння ліквідували рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі У ДСНС України у Волинській області. Ймовіра причина: коротке замикання електромережі.

12 жовтня о 20:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев′яного піднавісу в селі Римачі Любомльського району. Горіння о 20:36 ліквідували рятувальники 24-го Державного пожежно-рятувального поста с. Старовойтова та 10-ї ДПРЧ міста Любомль У ДСНС України у Волинській області. Вогонь пошкодив 4 тонни зерна. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пожежі, рятувальники
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