У селі на Волині згорів піднавіс з 4-ма тоннами зерна





Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.



12 жовтня о 08:13 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в смт Маневичі. О 08:35 горіння ліквідували рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі У ДСНС України у Волинській області. Ймовіра причина: коротке замикання електромережі.



12 жовтня о 20:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев′яного піднавісу в селі Римачі Любомльського району. Горіння о 20:36 ліквідували рятувальники 24-го Державного пожежно-рятувального поста с. Старовойтова та 10-ї ДПРЧ міста Любомль У ДСНС України у Волинській області. Вогонь пошкодив 4 тонни зерна. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.12 жовтня о 08:13 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в смт Маневичі. О 08:35 горіння ліквідували рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі У ДСНС України у Волинській області. Ймовіра причина: коротке замикання електромережі.12 жовтня о 20:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев′яного піднавісу в селі Римачі Любомльського району. Горіння о 20:36 ліквідували рятувальники 24-го Державного пожежно-рятувального поста с. Старовойтова та 10-ї ДПРЧ міста Любомль У ДСНС України у Волинській області. Вогонь пошкодив 4 тонни зерна. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.

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