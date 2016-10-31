Двом волинянам, які вдерлись до будинку і вкрали у господаря телефон та тюнер, «світить» до 12 років тюрми
Сьогодні, 14:30
У Ковелі слідчі повідомили про підозру двом волинянам у вчиненні розбою.
Зазначається, що пригода трапилася у кінці серпня у Ковельському районі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Двоє зловмисників, вночі, за місцем проживання 46-річного жителя району побили його і відкрито заволоділи мобільним телефоном та ТБ-тюнером. Сума викраденого майна склала майже 1500 грн. Потерпілий звернувся за допомогою до медиків.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 186 (Грабіж з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, однак, згодом кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, поєднаний з проникненням у житло.
Поліцейські встановили, що злочин скоїли жителі Ковельського району, 23 та 50 років. Викрадені речі вилучили.
«Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Одному із підозрюваних обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншому правопорушнику», - повідомив Аркадій Найдич, начальник Ковельського відділу поліції.
Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що пригода трапилася у кінці серпня у Ковельському районі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Двоє зловмисників, вночі, за місцем проживання 46-річного жителя району побили його і відкрито заволоділи мобільним телефоном та ТБ-тюнером. Сума викраденого майна склала майже 1500 грн. Потерпілий звернувся за допомогою до медиків.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 186 (Грабіж з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, однак, згодом кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, поєднаний з проникненням у житло.
Поліцейські встановили, що злочин скоїли жителі Ковельського району, 23 та 50 років. Викрадені речі вилучили.
«Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Одному із підозрюваних обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншому правопорушнику», - повідомив Аркадій Найдич, начальник Ковельського відділу поліції.
Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за товари, призначені для боротьби з коронавірусом, заплатили «зайві» гроші
Сьогодні, 15:02
На дорозі Київ-Ковель – аварія з потерпілими
Сьогодні, 14:43
Двом волинянам, які вдерлись до будинку і вкрали у господаря телефон та тюнер, «світить» до 12 років тюрми
Сьогодні, 14:30
«Через прикордонне розташування «Велике будівництво» стратегічно важливе для Волині», – Ігор Лісовський, кандидат в депутати облради від «Слуги Народу»*
Сьогодні, 14:10