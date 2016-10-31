Двом волинянам, які вдерлись до будинку і вкрали у господаря телефон та тюнер, «світить» до 12 років тюрми

У Ковелі слідчі повідомили про підозру двом волинянам у вчиненні розбою.Зазначається, що пригода трапилася у кінці серпня у Ковельському районі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Двоє зловмисників, вночі, за місцем проживання 46-річного жителя району побили його і відкрито заволоділи мобільним телефоном та ТБ-тюнером. Сума викраденого майна склала майже 1500 грн. Потерпілий звернувся за допомогою до медиків.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 186 (Грабіж з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, однак, згодом кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, поєднаний з проникненням у житло.Поліцейські встановили, що злочин скоїли жителі Ковельського району, 23 та 50 років. Викрадені речі вилучили.«Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Одному із підозрюваних обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншому правопорушнику», - повідомив Аркадій Найдич, начальник Ковельського відділу поліції.Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває слідство.