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Двом волинянам, які вдерлись до будинку і вкрали у господаря телефон та тюнер, «світить» до 12 років тюрми

Двом волинянам, які вдерлись до будинку і вкрали у господаря телефон та тюнер, «світить» до 12 років тюрми
У Ковелі слідчі повідомили про підозру двом волинянам у вчиненні розбою.

Зазначається, що пригода трапилася у кінці серпня у Ковельському районі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Двоє зловмисників, вночі, за місцем проживання 46-річного жителя району побили його і відкрито заволоділи мобільним телефоном та ТБ-тюнером. Сума викраденого майна склала майже 1500 грн. Потерпілий звернувся за допомогою до медиків.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 186 (Грабіж з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, однак, згодом кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, поєднаний з проникненням у житло.

Поліцейські встановили, що злочин скоїли жителі Ковельського району, 23 та 50 років. Викрадені речі вилучили.

«Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Одному із підозрюваних обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншому правопорушнику», - повідомив Аркадій Найдич, начальник Ковельського відділу поліції.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває слідство.




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Теги: крадіжка, розбій, підозра, Ковель
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