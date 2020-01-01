Юні «хрестоносці» виграли всеукраїнський турнір. ФОТО
Сьогодні, 08:38
ФК "Волинь" U-11 став переможцем всеукраїнського футбольного турніру, в якому брали участь 10 команд з різних куточків України.
Перша команда "Волині" виграла його, а друга була третьою. Київська "Зміна" завоювала друге місце, - йдеться на сторінці Fan project Volyn.
Королем дальних ударів визнали Матвія Бутюгіна з Волині, Битву капітанів виграв Дмитро Маліновський з Волині-2, а Битву тренерів – Сергій Чабан.
Кращим захисником турніру став Артем Назаренко з Волині-2, а нападником Тимофій Богданюк з першої команди.
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Перша команда "Волині" виграла його, а друга була третьою. Київська "Зміна" завоювала друге місце, - йдеться на сторінці Fan project Volyn.
Королем дальних ударів визнали Матвія Бутюгіна з Волині, Битву капітанів виграв Дмитро Маліновський з Волині-2, а Битву тренерів – Сергій Чабан.
Кращим захисником турніру став Артем Назаренко з Волині-2, а нападником Тимофій Богданюк з першої команди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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