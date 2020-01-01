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Юні «хрестоносці» виграли всеукраїнський турнір. ФОТО

Юні «хрестоносці» виграли всеукраїнський турнір. ФОТО
ФК "Волинь" U-11 став переможцем всеукраїнського футбольного турніру, в якому брали участь 10 команд з різних куточків України.

Перша команда "Волині" виграла його, а друга була третьою. Київська "Зміна" завоювала друге місце, - йдеться на сторінці Fan project Volyn.

Королем дальних ударів визнали Матвія Бутюгіна з Волині, Битву капітанів виграв Дмитро Маліновський з Волині-2, а Битву тренерів – Сергій Чабан.

Кращим захисником турніру став Артем Назаренко з Волині-2, а нападником Тимофій Богданюк з першої команди.

Юні «хрестоносці» виграли всеукраїнський турнір. ФОТО
Юні «хрестоносці» виграли всеукраїнський турнір. ФОТО

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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