Двоє волинян отримали ордени від Зеленського
Сьогодні, 22:21
Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко вручив високі державні нагороди для двох волинян.
Про це повідомляють в управлінні інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороди отримали:
- керівник громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» у Волинській області Сергій Савонік;
- керівник Луцької міської громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» Борис Середюк.
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Про це повідомляють в управлінні інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороди отримали:
- керівник громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» у Волинській області Сергій Савонік;
- керівник Луцької міської громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» Борис Середюк.
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