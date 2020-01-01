Двоє волинян отримали ордени від Зеленського





Про це повідомляють в управлінні інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.



Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороди отримали:



- керівник громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» у Волинській області Сергій Савонік;



- керівник Луцької міської громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» Борис Середюк.

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