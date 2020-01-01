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Двоє волинян отримали ордени від Зеленського

Двоє волинян отримали ордени від Зеленського
Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко вручив високі державні нагороди для двох волинян.

Про це повідомляють в управлінні інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороди отримали:

- керівник громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» у Волинській області Сергій Савонік;

- керівник Луцької міської громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО» Борис Середюк.

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Теги: Волинська ОДА, нагороди, Володимир Зеленський
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