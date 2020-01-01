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У Луцькому районі автомобіль збив 42-річну жінку

У Луцькому районі автомобіль збив 42-річну жінку
На Волині автомобіль збив жінку, постраждалу госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 15 жовтня, в селі Городище Луцького району.

Як зазначається, жінка йшла узбіччям дороги в селі Городище, коли автомобіль її збив. Внаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні.

Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, розповівши, що ДТП трапилася близько 20:30. Автомобіль наїхав на 42-річну жінку. Нині з’ясовуються всі обставини аварії.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, ДТП, Городище
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