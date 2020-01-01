У Луцькому районі автомобіль збив 42-річну жінку
Сьогодні, 09:56
На Волині автомобіль збив жінку, постраждалу госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 15 жовтня, в селі Городище Луцького району.
Як зазначається, жінка йшла узбіччям дороги в селі Городище, коли автомобіль її збив. Внаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, розповівши, що ДТП трапилася близько 20:30. Автомобіль наїхав на 42-річну жінку. Нині з’ясовуються всі обставини аварії.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 15 жовтня, в селі Городище Луцького району.
Як зазначається, жінка йшла узбіччям дороги в селі Городище, коли автомобіль її збив. Внаслідок аварії постраждала отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, розповівши, що ДТП трапилася близько 20:30. Автомобіль наїхав на 42-річну жінку. Нині з’ясовуються всі обставини аварії.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку від сьогодні стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 10:16
П'ять смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:01
У Луцькому районі автомобіль збив 42-річну жінку
Сьогодні, 09:56
Курсант, що вижив під час авікатастрофи Ан-26 під Чугуєвом, продовжить навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
Як вигідно придбати нерухомість*
Сьогодні, 09:16