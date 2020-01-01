Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО





Про це інформують на



З’ясувалося, що хлопчикам лише 9-13 років. Діти вчинили наругу над більш як 20 могилами: на чотирьох могилах зруйнували стели, а ще на сімнадцяти – розбили вази для квітів.



Про інцидент повідомили місцеві мешканці села Баркасово. Наразі розпочалася робота і з малолітніми злочинцями, і з їхніми батьками: окрім слідчих, до справи долучили ювенальну поліцію.



Кримінальне провадження відкрили за ст. 297 (Наруга над могилами) КК України. Слідчі дії тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мукачівському районі на Закарпатті поліція затримала трьох руйнівників могил на місцевому цвинтарі.Про це інформують на сайті Нацполіції З’ясувалося, що хлопчикам лише 9-13 років. Діти вчинили наругу над більш як 20 могилами: на чотирьох могилах зруйнували стели, а ще на сімнадцяти – розбили вази для квітів.Про інцидент повідомили місцеві мешканці села Баркасово. Наразі розпочалася робота і з малолітніми злочинцями, і з їхніми батьками: окрім слідчих, до справи долучили ювенальну поліцію.Кримінальне провадження відкрили за ст. 297 (Наруга над могилами) КК України. Слідчі дії тривають.

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