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Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО

Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО
У Мукачівському районі на Закарпатті поліція затримала трьох руйнівників могил на місцевому цвинтарі.

Про це інформують на сайті Нацполіції.

З’ясувалося, що хлопчикам лише 9-13 років. Діти вчинили наругу над більш як 20 могилами: на чотирьох могилах зруйнували стели, а ще на сімнадцяти – розбили вази для квітів.

Про інцидент повідомили місцеві мешканці села Баркасово. Наразі розпочалася робота і з малолітніми злочинцями, і з їхніми батьками: окрім слідчих, до справи долучили ювенальну поліцію.

Кримінальне провадження відкрили за ст. 297 (Наруга над могилами) КК України. Слідчі дії тривають.

Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО
Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО
Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО

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Теги: Закарпаття, поліція, могила, наруга, діти
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