На Волині хочуть створити навчально-практичний центр сучасних харчових технологій





Про це пише газета



Аби це стало можливим, у ВПУ написали проєкт на конкурс Міністерства освіти і науки, з яким успішно подолали всі етапи відбору і увійшли в число 53 училищ-переможців по Україні.



«Центр створюється для якісної підготовки дітей. Тут абсолютно все обладнання буде новим: від столів до посуду. Аналогічні навчально-практичні центри наразі є в Колках і в Нововолинську. Якщо вдасться повністю реалізувати цей задум, то Камінь-Каширське ВПУ підніметься на сходинку вище у порівнянні з колегами. Надіємося, що прогрес відобразиться і на збільшенні контингенту учнів», – підкреслив директор училища Анатолій Корінчук.



Наразі в училищі активно ведуть підготовчі роботи – під потреби навчально-практичного центру розширили і ремонтують лабораторію кухарів. З огляду на те, що реалізація проєкту здійснюється на умовах співфінансування, ці потреби покривають коштами з місцевих бюджетів.



Так, 1 мільйон гривень надійшов з обласного управління освіти, близько 250 тисяч гривень залучили із спецфонду училища. Крім того, районна рада виділила 30 тисяч на електрифікацію навчально-практичного центру.



Усі роботи ведуться відповідно до конкурсного плану, тому уявити, яким буде приміщення, допоможе 3D-візуалізація.



Тут облаштують лабораторію кулінарії, кімнату для миття посуду, виробничо-кондитерську лабораторію, лабораторію для оформлення кондитерських виробів та гардеробну кімнату.



Міністерські кошти – 3 мільйони 361 тисячу гривень – вирішили використати на покращення матеріальної бази. Наразі підготували тендерну документацію для придбання оснащення для навчально-практичного центру.



У переліку – низка необхідного для закладів громадського харчування обладнання: печі, поверхні для смаження, холодильний стіл, пекарські шафи, міксери, тістоміс, гриль, слайсер, марміти тощо.



Центр має запрацювати до нового року, але в училищі сподіваються налагодити роботу ще до початку календарної зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі громадсько-побутового корпусу державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське ВПУ» планують створити навчально-практичний центр сучасних харчових технологій «Кухар, кондитер».Про це пише газета Полісся Аби це стало можливим, у ВПУ написали проєкт на конкурс Міністерства освіти і науки, з яким успішно подолали всі етапи відбору і увійшли в число 53 училищ-переможців по Україні.«Центр створюється для якісної підготовки дітей. Тут абсолютно все обладнання буде новим: від столів до посуду. Аналогічні навчально-практичні центри наразі є в Колках і в Нововолинську. Якщо вдасться повністю реалізувати цей задум, то Камінь-Каширське ВПУ підніметься на сходинку вище у порівнянні з колегами. Надіємося, що прогрес відобразиться і на збільшенні контингенту учнів», – підкреслив директор училищаНаразі в училищі активно ведуть підготовчі роботи – під потреби навчально-практичного центру розширили і ремонтують лабораторію кухарів. З огляду на те, що реалізація проєкту здійснюється на умовах співфінансування, ці потреби покривають коштами з місцевих бюджетів.Так, 1 мільйон гривень надійшов з обласного управління освіти, близько 250 тисяч гривень залучили із спецфонду училища. Крім того, районна рада виділила 30 тисяч на електрифікацію навчально-практичного центру.Усі роботи ведуться відповідно до конкурсного плану, тому уявити, яким буде приміщення, допоможе 3D-візуалізація.Тут облаштують лабораторію кулінарії, кімнату для миття посуду, виробничо-кондитерську лабораторію, лабораторію для оформлення кондитерських виробів та гардеробну кімнату.Міністерські кошти – 3 мільйони 361 тисячу гривень – вирішили використати на покращення матеріальної бази. Наразі підготували тендерну документацію для придбання оснащення для навчально-практичного центру.У переліку – низка необхідного для закладів громадського харчування обладнання: печі, поверхні для смаження, холодильний стіл, пекарські шафи, міксери, тістоміс, гриль, слайсер, марміти тощо.Центр має запрацювати до нового року, але в училищі сподіваються налагодити роботу ще до початку календарної зими.

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