У волинській лікарні збільшать кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус





Про це заявив міський голова Петро Саганюк під час оперативної наради 20 жовтня,



“Ми повинні більш жорстко контролювати дотримання протиепідемічних вимог мешканцями міста. У нашій лікарні вже немає місця, за останню добу поклали 13 осіб. Доведеться збільшувати кількість ліжкомісць”, – відзначив він.



В.о. начальника відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради Олена Ткачук повідомила, що в територіальному медичному об’єднанні на сьогодні 49 осіб перебувають на лікуванні в стаціонарі, із них діагноз підтверджено в 26 осіб, 19 – з підозрою (в тому числі 3 дітей), 4 з негативними результатами.



“В нашу лікарню госпіталізують не лише мешканців Володимира-Волинського, а й інших районів. Якщо ми не будемо себе берегти, ніхто нам не допоможе. Маємо строго дотримуватимся потиепідемічних вимог. Давайте поважати один одного, дбати про своє здоров’я і здоров’я оточуючих”, – зауважив Петро Саганюк.



До слова, місто Володимир-Волинський потрапило у червоний рівень епіднебезпеки через погіршення ситуації у регіоні.

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