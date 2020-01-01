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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській лікарні збільшать кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус

У волинській лікарні збільшать кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус
У КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” зросла кількість випадків госпіталізації хворих з підозрою на коронавірус, тому місто збільшуватиме кількість ліжкомісць.

Про це заявив міський голова Петро Саганюк під час оперативної наради 20 жовтня, йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

“Ми повинні більш жорстко контролювати дотримання протиепідемічних вимог мешканцями міста. У нашій лікарні вже немає місця, за останню добу поклали 13 осіб. Доведеться збільшувати кількість ліжкомісць”, – відзначив він.

В.о. начальника відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради Олена Ткачук повідомила, що в територіальному медичному об’єднанні на сьогодні 49 осіб перебувають на лікуванні в стаціонарі, із них діагноз підтверджено в 26 осіб, 19 – з підозрою (в тому числі 3 дітей), 4 з негативними результатами.

“В нашу лікарню госпіталізують не лише мешканців Володимира-Волинського, а й інших районів. Якщо ми не будемо себе берегти, ніхто нам не допоможе. Маємо строго дотримуватимся потиепідемічних вимог. Давайте поважати один одного, дбати про своє здоров’я і здоров’я оточуючих”, – зауважив Петро Саганюк.

До слова, місто Володимир-Волинський потрапило у червоний рівень епіднебезпеки через погіршення ситуації у регіоні.

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Теги: коронавірус, Володимир, ліжкомісця
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