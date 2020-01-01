Впала і травмувалася: у Луцьку з квартири визволили жінку
Сьогодні, 14:43
У Луцьку рятувальники отримали повідомлення про те, що в квартирі на 3-у поверсі потребує допомоги жінка літнього віку, яка залишилась в квартирі сама і не відчиняє двері своїй донці.
Інцидент трапився у вівторок, 20 жовтня, біля 11:18, інформує ДСНС.
Рятувальники встановили висувну драбину і за її допомогою піднялись на балкон квартири. Як виявилось, жінка не могла відкрити двері через травму, отриману при падінні.
Бійці ДСНС допомогли медикам транспортувати хвору до карети швидкої допомоги.
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Інцидент трапився у вівторок, 20 жовтня, біля 11:18, інформує ДСНС.
Рятувальники встановили висувну драбину і за її допомогою піднялись на балкон квартири. Як виявилось, жінка не могла відкрити двері через травму, отриману при падінні.
Бійці ДСНС допомогли медикам транспортувати хвору до карети швидкої допомоги.
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