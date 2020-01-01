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У МОЗ розповіли, хто має найбільші шанси повернутися до повноцінного навчання після канікул

У МОЗ розповіли, хто має найбільші шанси повернутися до повноцінного навчання після канікул
Найбільші шанси повернутися до повноцінного навчання після осінніх канікул мають учні початкої школи.

Про це в ефірі  "Сніданку з 1+1" розповів тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет, пише "ТСН".

За його словами, чи можуть повноцінно навчатися старші класи, залежатиме від ситуацію із коронавірусом у кожному регіоні. Найгірший сценарій, який може бути, - це повний локдаун, який був весною, коли всі навчалися на дистанційній формі.

"Якщо після 30 жовтня ситуація, залежно від зонування, покращуватиметься, то хтось  вийде на очну форму навчання. Якщо ж це буде "червона" зона, то там школярі залишиться на дистанційці. Я сподіваюся, що перші-четверті класи все ж навчатимуться у повноформатному режимі. Будемо сподіватися на кращий сценарій, але якщо буде гірший, то звичайно - це дистанційне навчання", - розповів міністр. 

Шкарлет наголосив, що навчальні заклади весняний локдаун пережили достойно. Зараз більше зроблено для дистанційного навчання. Зокрема, йдеться і про напрацьовані методики, і матеріали. Крім тоого, у проєкті бюджету на наступний рік вже заклали мільярд гривень на дистанційку. Зокрема, ці кошти підуть на дезінфектори, надбавки вчителям, засоби індивідуального захисту тощо.

За словами керівника Міносвіти, забезпечення навчальних закладів засобами захисту - це обов'язки місцевої влади.  Натомість за тим, як відбувається дистанційне навчання та хто може приймати скарги від батьків, якщо вони з якимись речами не згодні, має Державна служба якості освіти.

Шкарлет наголосив, що наразі міністерство заборонило усі великі зібрання, концерти та екскурсії. Рішення про проведення шкільних олімпіад ухвалюватимуть в кожному регіоні окремо.

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Теги: карантин. школи, Україна, дистанційне навчання
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