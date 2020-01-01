Волинські студенти поєднуватимуть навчання та роботу в компанії «Інвестор»*





Як зазначила завідувачка кафедри обліку і оподаткування ВНУ імені Лесі Українки, доктор економічних наук, професор Ірина Садовська, дуальна освіта засвідчила, що в Україні є перспективні підприємці, котрі можуть відчинити перед студентами двері і готові допомогти їм ступити на першу сходинку професійного успіху, - пише



Саме такою є компанія «Інвестор» як спільнота молодих, амбітних, а головне не байдужих людей, що вірять у позитивні зміни в нашій державі і допомагають студентам проявити себе, використати свій талант та потенціал на благо рідного краю.





«В нашому проєкті вимальовується такий трикутник співпраці: університет – працедавці – студенти. Наразі я представляю університет, тобто викладацьку спільноту, студенти – це активна молодь, яка тут присутня і чекає від нас реальних пропозицій, допомоги та роботодавець в особі Андрія Разумовського.



Ми – наставники нашої молоді. Й обов’язок кожного з нас – зробити все можливе, щоб не втратити талановитих студентів, котрі виїжджають за кордон, а залишити їх в Україні. І так приємно, що Андрій Разумовський, як директор успішної будівельної компанії на Волині, це розуміє і підтримує наш проєкт», - додала голова Волинського територіального відділення федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України Ірина Садовська.



Вона розповіла, як було започатковано проєкт і як зараз реалізується дуальна освіта в дії.



«Працедавці запропонували нам перелік робочих місць, на яких вони могли б прийняти студентів з чітким визначенням їх функцій. Тобто функцій, які мали б виконувати студенти на робочому місці стажування, та вимог до кандидатури на вакансію. "Інвестор" заявив 20 місць і десь на 15 місць вже взяли наших студентів.



Ми налаштовуємо студентів на те, що це є справжня робота, а не просто навчання. Адже цей проєкт не для галочки, а реальний, аби молодь зрозуміла, що справді можна досягнути успіху, якщо працювати відповідально», - підсумувала вона.





Зокрема своїм секретом успіху зі студентами поділився директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський:



«Як і кожен підприємець я довго йшов до свого успіху. Однак формули успіху як такої у мене немає, є правила, яких я постійно дотримувався і завдяки яких мені все вдалося. Головне не боятися, бо страх – найперший ворог успіху, і ніколи не зрікатися своєї мрії.



Запам’ятайте такі постулати успіху:



- чітко окресліть свою мету, тобто те, чим мрієте займатися;

- не бійтеся вийти із зони комфорту;

- будьте настирливими і впевненими в собі;

- будьте чесними перед собою та людьми;

- вірте в свою удачу, не лякайтеся втрат, без них в бізнесі ніяк;

- постійно навчайтеся, якщо скажеш, що ти все знаєш – ти вже програв;

- вивчайте досвід інших успішних людей, але шукайте свої шляхи до мрії».



Він зізнався, що для того, аби досягти успіху йому довелося багато працювати, вчитися на власних помилках і ніколи не втрачати віри у власні сили.





Таку думку підтримала і фінансовий директор компанії «Інвестор» Алла Ляшук вказуючи, що для тих, хто прагне досягти успіху важливо мати свою мету, впевнено йти до неї і не лякатися невдач.



«Просто ніколи не варто зупинятися і припиняти спроб, окресліть свою ціль і вперто йдіть до неї. Шукайте серед людей тих, хто надихатиме вас, хто зможе стати вашим наставником. Для нас усіх це Андрій Русланович - справжній генератор ідей.



Тому я бажаю вам знайти роботу своєї мрії в рамках цього проєкту. І якщо вам це вдасться, то до 5 курсу ви зможете стати затребуваними фахівцями, а це впевнений крок до успіху», - додала Алла Ляшук.





Як стати затребуваним спеціалістом в наш час та як зробити так, аби тебе шукали працедавці, студентам розповіла керівник відділу продажів та маркетингу будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.



«Для того, щоб студенти досягли професійного успіху, варто якомога раніше піти працювати і здобувати практичні знання та навички. Скажу з власного досвіду. Я пішла працювати на другому курсі і, коли закінчувала університет, розуміла, що потрібно моєму працедавцю. Так ти здобуваєш практичний досвід і стаєш затребуваним на ринку праці. У таких спеціалістів нема проблем з тим, де знайти роботу, адже роботодавець сам зацікавлений в його працевлаштуванні».



Вона додала, що студентам пощастило в тому, шо у них є такі викладачі, які принесли до них на факультет цей проєкт і мають можливість домовитися про їх стажування у передових компаніях Волині.





«Багато хто вважає, що для започаткування власної справи потрібні мільйони, але це не так. У 2004 році я володів бюджетом у кілька тисяч доларів. Однак, вже за кілька років наша компанія стала продавати найбільше цементу на Волині, навіть був час, коли ми входили у топ-10 найбільших постачальників в Україні.



Зараз ми впевнено займаємо лідерські позиції на будівельному ринку Волині.



Наша концепція в бізнесі – бути чесним перед собою та людьми, будувати такі будинки, у яких не було б соромно жити самому. Тому ми будуємо так як для себе, враховуючи всі потреби клієнтів. За такою концепцією побудований наш найбільший проєкт «Супернова», - підсумував Андрій Разумовський.





На питання студентів, що б хотів підприємець реконструювати в нашому місці, зізнався, що на модернізацію, на його думку, чекає не тільки центральна вулиця міста, а й сам Театральний майдан. Адже час іде, все змінюється і потрібно йти в ногу з часом, впроваджувати нові технології, які підкреслять унікальність та привабливість нашого міста.



Уточнив, що Старе місто має стати туристичною родзинкою краю, реконструйованим історичним куточком, куди із задоволенням приходитимуть не тільки лучани, а й туристи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 жовтня в офісі компанії «Інвестор», в рамках проєкту «Дуальна освіта», відбувалася зустріч студентів 3-го і 4-го курсів спеціальності «Облік і оподаткування» факультету економіки та управління ВНУ імені Лесі Українки та засновника і власника компанії Андрія Разумовського.Як зазначила завідувачка кафедри обліку і оподаткування ВНУ імені Лесі Українки, доктор економічних наук, професор Ірина Садовська, дуальна освіта засвідчила, що в Україні є перспективні підприємці, котрі можуть відчинити перед студентами двері і готові допомогти їм ступити на першу сходинку професійного успіху, - пише Т1. Саме такою є компанія «Інвестор» як спільнота молодих, амбітних, а головне не байдужих людей, що вірять у позитивні зміни в нашій державі і допомагають студентам проявити себе, використати свій талант та потенціал на благо рідного краю.«В нашому проєкті вимальовується такий трикутник співпраці: університет – працедавці – студенти. Наразі я представляю університет, тобто викладацьку спільноту, студенти – це активна молодь, яка тут присутня і чекає від нас реальних пропозицій, допомоги та роботодавець в особі Андрія Разумовського.Ми – наставники нашої молоді. Й обов’язок кожного з нас – зробити все можливе, щоб не втратити талановитих студентів, котрі виїжджають за кордон, а залишити їх в Україні. І так приємно, що Андрій Разумовський, як директор успішної будівельної компанії на Волині, це розуміє і підтримує наш проєкт», - додала голова Волинського територіального відділення федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України Ірина Садовська.Вона розповіла, як було започатковано проєкт і як зараз реалізується дуальна освіта в дії.«Працедавці запропонували нам перелік робочих місць, на яких вони могли б прийняти студентів з чітким визначенням їх функцій. Тобто функцій, які мали б виконувати студенти на робочому місці стажування, та вимог до кандидатури на вакансію. "Інвестор" заявив 20 місць і десь на 15 місць вже взяли наших студентів.Ми налаштовуємо студентів на те, що це є справжня робота, а не просто навчання. Адже цей проєкт не для галочки, а реальний, аби молодь зрозуміла, що справді можна досягнути успіху, якщо працювати відповідально», - підсумувала вона.Зокрема своїм секретом успіху зі студентами поділився директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський:«Як і кожен підприємець я довго йшов до свого успіху. Однак формули успіху як такої у мене немає, є правила, яких я постійно дотримувався і завдяки яких мені все вдалося. Головне не боятися, бо страх – найперший ворог успіху, і ніколи не зрікатися своєї мрії.Запам’ятайте такі постулати успіху:- чітко окресліть свою мету, тобто те, чим мрієте займатися;- не бійтеся вийти із зони комфорту;- будьте настирливими і впевненими в собі;- будьте чесними перед собою та людьми;- вірте в свою удачу, не лякайтеся втрат, без них в бізнесі ніяк;- постійно навчайтеся, якщо скажеш, що ти все знаєш – ти вже програв;- вивчайте досвід інших успішних людей, але шукайте свої шляхи до мрії».Він зізнався, що для того, аби досягти успіху йому довелося багато працювати, вчитися на власних помилках і ніколи не втрачати віри у власні сили.Таку думку підтримала і фінансовий директор компанії «Інвестор» Алла Ляшук вказуючи, що для тих, хто прагне досягти успіху важливо мати свою мету, впевнено йти до неї і не лякатися невдач.«Просто ніколи не варто зупинятися і припиняти спроб, окресліть свою ціль і вперто йдіть до неї. Шукайте серед людей тих, хто надихатиме вас, хто зможе стати вашим наставником. Для нас усіх це Андрій Русланович - справжній генератор ідей.Тому я бажаю вам знайти роботу своєї мрії в рамках цього проєкту. І якщо вам це вдасться, то до 5 курсу ви зможете стати затребуваними фахівцями, а це впевнений крок до успіху», - додала Алла Ляшук.Як стати затребуваним спеціалістом в наш час та як зробити так, аби тебе шукали працедавці, студентам розповіла керівник відділу продажів та маркетингу будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.«Для того, щоб студенти досягли професійного успіху, варто якомога раніше піти працювати і здобувати практичні знання та навички. Скажу з власного досвіду. Я пішла працювати на другому курсі і, коли закінчувала університет, розуміла, що потрібно моєму працедавцю. Так ти здобуваєш практичний досвід і стаєш затребуваним на ринку праці. У таких спеціалістів нема проблем з тим, де знайти роботу, адже роботодавець сам зацікавлений в його працевлаштуванні».Вона додала, що студентам пощастило в тому, шо у них є такі викладачі, які принесли до них на факультет цей проєкт і мають можливість домовитися про їх стажування у передових компаніях Волині.«Багато хто вважає, що для започаткування власної справи потрібні мільйони, але це не так. У 2004 році я володів бюджетом у кілька тисяч доларів. Однак, вже за кілька років наша компанія стала продавати найбільше цементу на Волині, навіть був час, коли ми входили у топ-10 найбільших постачальників в Україні.Зараз ми впевнено займаємо лідерські позиції на будівельному ринку Волині.Наша концепція в бізнесі – бути чесним перед собою та людьми, будувати такі будинки, у яких не було б соромно жити самому. Тому ми будуємо так як для себе, враховуючи всі потреби клієнтів. За такою концепцією побудований наш найбільший проєкт «Супернова», - підсумував Андрій Разумовський.На питання студентів, що б хотів підприємець реконструювати в нашому місці, зізнався, що на модернізацію, на його думку, чекає не тільки центральна вулиця міста, а й сам Театральний майдан. Адже час іде, все змінюється і потрібно йти в ногу з часом, впроваджувати нові технології, які підкреслять унікальність та привабливість нашого міста.Уточнив, що Старе місто має стати туристичною родзинкою краю, реконструйованим історичним куточком, куди із задоволенням приходитимуть не тільки лучани, а й туристи.

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