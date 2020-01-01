вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Папа Римський закликав узаконити одностатеві шлюби

Папа Римський закликав узаконити одностатеві шлюби
Папа Римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї.

Очільник римо-католицької церкви закликав до прийняття законів про цивільний союз для таких пар, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він зазначив, що одностатеві пари нічим не відрізняються від інших і тому не повинні бути притиснені.

"Гомосексуалісти мають право бути в сім'ї. Вони божі діти можуть мати сім'ю. Ніхто не повинен бути кинутий або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так ми захистимо їх юридично. Я виступаю за це", - сказав Папа Римський.

Франциск висловився на підтримку розширення прав для одностатевих пар в документальному фільмі "Francesco". У ньому розповідається про гомосексуала Андреа Рубера, який разом з партнером усиновив трьох дітей.

Нагадаємо, на вихідних в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція в підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світ, Папа Римський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Папа Римський закликав узаконити одностатеві шлюби
Сьогодні, 00:12
22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У ВНУ імені Лесі Українки – новий офіційний сайт
21 жовтень, 23:44
На Волині сімейний насильник побив поліцейського
21 жовтень, 22:59
«Шахтар» в гостях сенсаційно переміг мадридський «Реал»
21 жовтень, 22:05
Схожі новини
Як за кордоном намагаються стримати COVID-19 і які обмеження ввели для громадян Як за кордоном намагаються стримати COVID-19 і які обмеження ввели для громадян
16 жовтень, 16:54
Офіційно представили iPhone 12: ціни та характеристики Офіційно представили iPhone 12: ціни та характеристики
14 жовтень, 03:17
Україна хоче підписати безвіз із ще однією карибською країною Україна хоче підписати безвіз із ще однією карибською країною
10 жовтень, 03:17
Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev Відома компанія випускатиме смартфон під назвою Kiev
12 вересень, 04:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Папа Римський закликав узаконити одностатеві шлюби
Сьогодні, 00:12
 0
22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У ВНУ імені Лесі Українки – новий офіційний сайт
21 жовтень, 23:44
 0
На Волині сімейний насильник побив поліцейського
21 жовтень, 22:59
 0
«Шахтар» в гостях сенсаційно переміг мадридський «Реал»
21 жовтень, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8