Папа Римський закликав узаконити одностатеві шлюби





Очільник римо-католицької церкви закликав до прийняття законів про цивільний союз для таких пар, - повідомляє



Він зазначив, що одностатеві пари нічим не відрізняються від інших і тому не повинні бути притиснені.



"Гомосексуалісти мають право бути в сім'ї. Вони божі діти можуть мати сім'ю. Ніхто не повинен бути кинутий або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так ми захистимо їх юридично. Я виступаю за це", - сказав Папа Римський.



Франциск висловився на підтримку розширення прав для одностатевих пар в документальному фільмі "Francesco". У ньому розповідається про гомосексуала Андреа Рубера, який разом з партнером усиновив трьох дітей.



Нагадаємо, на вихідних в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція в підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Папа Римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї.Очільник римо-католицької церкви закликав до прийняття законів про цивільний союз для таких пар, - повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters.Він зазначив, що одностатеві пари нічим не відрізняються від інших і тому не повинні бути притиснені."Гомосексуалісти мають право бути в сім'ї. Вони божі діти можуть мати сім'ю. Ніхто не повинен бути кинутий або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так ми захистимо їх юридично. Я виступаю за це", - сказав Папа Римський.Франциск висловився на підтримку розширення прав для одностатевих пар в документальному фільмі "Francesco". У ньому розповідається про гомосексуала Андреа Рубера, який разом з партнером усиновив трьох дітей.Нагадаємо, на вихідних в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція в підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію