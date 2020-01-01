Папа Римський закликав узаконити одностатеві шлюби
Сьогодні, 00:12
Папа Римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї.
Очільник римо-католицької церкви закликав до прийняття законів про цивільний союз для таких пар, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Він зазначив, що одностатеві пари нічим не відрізняються від інших і тому не повинні бути притиснені.
"Гомосексуалісти мають право бути в сім'ї. Вони божі діти можуть мати сім'ю. Ніхто не повинен бути кинутий або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так ми захистимо їх юридично. Я виступаю за це", - сказав Папа Римський.
Франциск висловився на підтримку розширення прав для одностатевих пар в документальному фільмі "Francesco". У ньому розповідається про гомосексуала Андреа Рубера, який разом з партнером усиновив трьох дітей.
Нагадаємо, на вихідних в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція в підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.
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Очільник римо-католицької церкви закликав до прийняття законів про цивільний союз для таких пар, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Він зазначив, що одностатеві пари нічим не відрізняються від інших і тому не повинні бути притиснені.
"Гомосексуалісти мають право бути в сім'ї. Вони божі діти можуть мати сім'ю. Ніхто не повинен бути кинутий або нещасний. Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так ми захистимо їх юридично. Я виступаю за це", - сказав Папа Римський.
Франциск висловився на підтримку розширення прав для одностатевих пар в документальному фільмі "Francesco". У ньому розповідається про гомосексуала Андреа Рубера, який разом з партнером усиновив трьох дітей.
Нагадаємо, на вихідних в Естонії на тлі політичного скандалу навколо гомофобних висловлювань міністра внутрішніх справ країни, на одній з центральних площ Талліна пройшла акція в підтримку ЛГБТ-спільноти. В заході на захист одностатевих шлюбів, який відбувся у неділю, 18 жовтня, взяли участь кілька сотень людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Папа Римський назвав секс і хорошу їжу «божественим» задоволенням
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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