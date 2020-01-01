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207 нових і 5 летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 22 жовтня

207 нових і 5 летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 22 жовтня
За останню добу на Волині зареєстрували 207 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 134 особи. П’ять випадків хвороби завершилося летально (м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Володимир - Волинський район – 1, Любешівський район – 1, Старовижівський район - 1).

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 35, Луцький район – 16, м. Нововолинськ – 25, Володимир-Волинський район – 30, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 11, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 14, Ковельський район – 22, Локачинський район – 5, Любомльський район – 5, Любешівський район – 1, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 3, Турійський район – 10, Шацький район - 3.

Станом на 22 жовтня в області зареєстрували 11574 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 663 у дітей та 1174 у медичних працівників. Одужало 6673 особи, з них 408 дітей та 798 медичних працівників. 233 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).

Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 2872 (в т. ч. 68 летальних)
Луцький район – 1034 (в т. ч. 17 летальних)
м. Нововолинськ – 974 (в т. ч. 17 летальних)
Володимир-Волинський район – 972 (в т. ч. 11 летальних)
Горохівський район – 543 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 273 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 446 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1142 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 884 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 132
Любомльський район – 253 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –373 (в т. ч. 8 летальних)
Маневицький район – 533 (в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 363 (в т.ч. 11 летальних)
Рожищенський район – 269 (в т. ч. 7 летальних)
Старовижівський район – 156 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район – 258 ( в т. ч. 3 летальний)
Шацький район – 97 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 206 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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