В Україні викрили шахрайську схему на виборах: був задіяний навіть декан одного з вишів

Нацполіція викрила схему штучного збільшення кількості виборців на окремих виборчих дільницях.Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. При цьому за однією виборчою адресою фігуранти реєстрували до 300 осіб, а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців, - інформує Управління комунікації Національної поліції України.Правопорушення виборчого законодавства поліцейські зафіксували в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях.За фактом виявлення ознак протиправної діяльності, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.Поліцейські встановили, що зловмисники здійснювали зміну виборчої адреси значній кількості осіб та подавали заяви до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування. На одній адресі фігуранти реєстрували від 50 до 300 осіб.Заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом. А в Тернопільській області декан одного з ВУЗів організував «схему» серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж, перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі до органу введення Реєстру здійснювали у приміщенні університету.На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їх виборчі адреси.21 жовтня працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів на території Одеської, Житомирської та Тернопільської областей.У результаті поліцейські вилучили документи, мобільні термінали та комп’ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направили на експертизу.За цими фактами тривають слідчі дії. Крім того, поліція перевіряє інформацію про можливі подібні правопорушення на території інших областей України.