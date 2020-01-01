Волинянка – фіналістка Чемпіонату України з бодібілдингу та фітнесу. ФОТО





Мешканка Нововолинська Тетяна Фіськович здобула 5-те місце у фіналі лідерів у номінації фітнес-бікіні, - пише



26-річна Тетяна більше 10 років не уявляє свого життя без спорту, 4 з яких працює тренером в фітнес-клубі «Актив» у Нововолинську. Для дівчини це перші змагання, готувалася вона до них два місяці.



“Підготовка до змагань починається завчасно, хтось готується півроку, хтось рік. Ми з тренером вирішили ризикнути: два місяці тренувань і одразу на Чемпіонат України. Хоча змагання дуже серйозні, виступають найсильніші та найкращі спортсмени. Розуміла, будуть досвідчені учасники і що буде важко. Змагання стали для мене викликом. Хотіла довести собі, що я можу більше” – розповіла Тетяна.



Підготовка для Тетяни виявилася нескладною, але дуже інтенсивною. Спорт – це стиль її життя, особливих змін в харчуванні та тренуваннях не було. Єдине, що далось нелегко – відмова від солодкого.



“Головне – мотивація. Я розуміла, якої форми мені потрібно досягнути та наполегливо йшла до мети. Тренувалася чотири рази в тиждень з київським тренером в режимі онлайн. Виконувала тільки силові вправи. Не можу сказати, що мені важко, техніку виконання знаю, м’язи контролюю, під час занять в залі максимально викладалась.



Обожнюю солодке, але довелося відмовитися. В цьому мені дуже допомагала підтримка чоловіка та друзів”, - каже Тетяна.



Специфіка змагань фітнес-бікіні в тому, що оцінюється не лише спортивна форма і пропорції, але й і позування, харизма, дефіле та загальний образ. Учасниця повинна бути жіночною, елегантною та витонченою. Перед виходом на сцену їй необхідно нанести грим-засмагу, зробити макіяж та зачіску. Невід’ємний атрибут для доповнення образу спортсменок – купальник, свій Тетяна шила на замовлення.



“Навіть якщо фігура – відпад, але неправильно позувати – це програш. Я позувала щодня. Покинулась – до дзеркала, позаймалась в залі, знову відпрацьовую позування.



Важкою була дорога, їхала до Черкас автобусом. Перед змаганнями хвилювалась, але у мене була колосальна підтримка: тренери, їх підопічні та дівчина, яка готувала мій образ. Ми були як одна сім’я. Зрозуміла, що не одна, тому швидко опанувала себе. Потрібно бути сильнішою, рухатися вперед та боротися зі своїм страхом. На змагання я йшла за перемогою”, - говорить спортсменка.



Дівчина була єдиною учасницею з Волинської область, що неабияк мотивувало показати найкращий результат.



“Коли на сцені оголосили – Нововолинськ, переповнювала гордість. Хочеться щоб про наше місто дізналися якомога більше людей”, -каже Тетяна.



У найбільшій ростовій категорії, серед 18 учасниць, Тетяна посіла 5-те місце. Результат дуже хороший. Змагання важливі для Тетяни, за її словами, на сцені ти показуєш над чим працював всі ці роки, вони допомагають в тренерській роботі. Це самовдосконалення та розвиток.



“Цей вид змагань дороговартісний, але воно того варте. Тебе оцінюють професійні судді. Було дуже приємно потрапити до фіналу. А це означає, що я рухаюся в правильному напрямку.



Обожнюю свою роботу, хочеться бути мотивацією для своїх підопічних. Завжди можна досягнути бажаних результатів, головне – велике бажання змін”, - резюмує вона.



У Тетяни грандіозні плани на майбутнє, весною планує їхати на Чемпіонат України, далі працювати над собою, вдосконалювати свої знання та спортивну форму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-18 жовтня у Черкасах відбувся Чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу.Мешканка Нововолинськаздобула 5-те місце у фіналі лідерів у номінації фітнес-бікіні, - пише Буг. 26-річна Тетяна більше 10 років не уявляє свого життя без спорту, 4 з яких працює тренером в фітнес-клубі «Актив» у Нововолинську. Для дівчини це перші змагання, готувалася вона до них два місяці.“Підготовка до змагань починається завчасно, хтось готується півроку, хтось рік. Ми з тренером вирішили ризикнути: два місяці тренувань і одразу на Чемпіонат України. Хоча змагання дуже серйозні, виступають найсильніші та найкращі спортсмени. Розуміла, будуть досвідчені учасники і що буде важко. Змагання стали для мене викликом. Хотіла довести собі, що я можу більше” – розповіла Тетяна.Підготовка для Тетяни виявилася нескладною, але дуже інтенсивною. Спорт – це стиль її життя, особливих змін в харчуванні та тренуваннях не було. Єдине, що далось нелегко – відмова від солодкого.“Головне – мотивація. Я розуміла, якої форми мені потрібно досягнути та наполегливо йшла до мети. Тренувалася чотири рази в тиждень з київським тренером в режимі онлайн. Виконувала тільки силові вправи. Не можу сказати, що мені важко, техніку виконання знаю, м’язи контролюю, під час занять в залі максимально викладалась.Обожнюю солодке, але довелося відмовитися. В цьому мені дуже допомагала підтримка чоловіка та друзів”, - каже Тетяна.Специфіка змагань фітнес-бікіні в тому, що оцінюється не лише спортивна форма і пропорції, але й і позування, харизма, дефіле та загальний образ. Учасниця повинна бути жіночною, елегантною та витонченою. Перед виходом на сцену їй необхідно нанести грим-засмагу, зробити макіяж та зачіску. Невід’ємний атрибут для доповнення образу спортсменок – купальник, свій Тетяна шила на замовлення.“Навіть якщо фігура – відпад, але неправильно позувати – це програш. Я позувала щодня. Покинулась – до дзеркала, позаймалась в залі, знову відпрацьовую позування.Важкою була дорога, їхала до Черкас автобусом. Перед змаганнями хвилювалась, але у мене була колосальна підтримка: тренери, їх підопічні та дівчина, яка готувала мій образ. Ми були як одна сім’я. Зрозуміла, що не одна, тому швидко опанувала себе. Потрібно бути сильнішою, рухатися вперед та боротися зі своїм страхом. На змагання я йшла за перемогою”, - говорить спортсменка.Дівчина була єдиною учасницею з Волинської область, що неабияк мотивувало показати найкращий результат.“Коли на сцені оголосили – Нововолинськ, переповнювала гордість. Хочеться щоб про наше місто дізналися якомога більше людей”, -каже Тетяна.У найбільшій ростовій категорії, серед 18 учасниць, Тетяна посіла 5-те місце. Результат дуже хороший. Змагання важливі для Тетяни, за її словами, на сцені ти показуєш над чим працював всі ці роки, вони допомагають в тренерській роботі. Це самовдосконалення та розвиток.“Цей вид змагань дороговартісний, але воно того варте. Тебе оцінюють професійні судді. Було дуже приємно потрапити до фіналу. А це означає, що я рухаюся в правильному напрямку.Обожнюю свою роботу, хочеться бути мотивацією для своїх підопічних. Завжди можна досягнути бажаних результатів, головне – велике бажання змін”, - резюмує вона.У Тетяни грандіозні плани на майбутнє, весною планує їхати на Чемпіонат України, далі працювати над собою, вдосконалювати свої знання та спортивну форму.

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