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За «Волинь» гратиме одіозний француз, який знімав шорти перед фанами

За «Волинь» гратиме одіозний француз, який знімав шорти перед фанами
Футбольний клуб «Волинь» підсилився французьким захисникому Джуліаном Рюльє.

Повідомлення про підписання контракту з'явилося на сторінках ФК "Волинь" в соцмережах.

За інформацією на стоірнці Fan project Volyn, Рюльє Джуліан (Кейта) народився 4 квітня 1990 року у Ніцці, зріст – 176 см, вага – 65 кг, у Луцьку матиме ігровий номер 11. Розмовляє російською мовою.

Грав за юнацькі команди «Вільвранш» та «Монако». У 2010 році перейшов до …латвійського чемпіонату у ФК «Транзит». Наступного року перебрався до Греції, де виступав за команду «ПАО Руф». У 2012 році переїхав до Литви, де грав у складі «Атлантаса», яка є представником вищої ліги Литви. З сезону 2015/16 років грав у нижчих командах «Монако». Взагалі виступи професійні хлопець чергував із аматорами.

В березні 2018-го грав у «Зірці».

Номінально – захисник, у матчах, які зіграв за свою кар'єру, тренери різних команд ставили його зліва в захисті, у центрі, зліва у півзахисті.

Крайній матч він зіграв 1 травня 2019 року в кубку Норвегії за команду «Ніберсгунд». Перед локаутом, у лютому 2020-го, француз перейшов в «Ельверум», за який не зіграв жодного матчу.

З цікавого:

Під час матчу проти "Олександрії" фанати видавали мавпячі звуки, коли Рюльє торкався м’яча. Француз передумав звертатися до арбітра, натомість під час матчу повернувся до них спиною і зняв шорти.
Його дівчина (українка) побачила це в трансляції, позвонила після матчу: «О, бедный Жюльян, у тебя спали шорты».

Рюльє читає і розуміє російську. На нього виходили з «Вереса» і француз зіграв товарняк проти «Волині». Тоді він рівнянам не підійшов.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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