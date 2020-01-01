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На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ, грипу поки немає

На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ, грипу поки немає
У Волинській області цього сезону циркуляцію вірусів грипу поки не зафіксували. Упродовж 19-23 жовтня кількість хворих на ГРВІ у порівнянні з минулим тижнем зросла на 25 % - 445 людей на 100 тисяч жителів.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Костирка, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Суспільне розпитало лікарів про ефективні методи лікування від сезонних хворою та перевірило, чи є вже вакцина від грипу в аптеках Луцька.


В аптеках, які Суспільне відвідало 23 жовтня в центрі Луцька, про наявність вакцин від грипу кажуть так: "Поки немає. обіцяли, що в жовтні будуть, до кінця місяця, надіємося, що будуть", - зазначила працівниця аптеки Наталія Нінічук.

На Волині грипу поки немає, - лабцентрСуспільне
Працівниця місцевої аптеки

Працівниця аптеки Анна Чернюк та Анастасія Шабала розповіли, що ні про ціни, ні про дати постачання вакцин в аптеки наразі нічого не відомо.

Сестра медична старша загальної практики сімейної медицини № 3 Оксана Новосад каже: за наявності вакцини щеплення проводить медсестра. Наголошує, вакцина має бути доставлена з аптеки із дотримання температурного режиму, який зазначений у інструкції препарату.

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Теги: Волинь, ГРВІ, грип
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