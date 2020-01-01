На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ, грипу поки немає





Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Костирка, - йдеться у сюжеті



Суспільне розпитало лікарів про ефективні методи лікування від сезонних хворою та перевірило, чи є вже вакцина від грипу в аптеках Луцька.





В аптеках, які Суспільне відвідало 23 жовтня в центрі Луцька, про наявність вакцин від грипу кажуть так: "Поки немає. обіцяли, що в жовтні будуть, до кінця місяця, надіємося, що будуть", - зазначила працівниця аптеки Наталія Нінічук.



На Волині грипу поки немає, - лабцентрСуспільне

Працівниця місцевої аптеки



Працівниця аптеки Анна Чернюк та Анастасія Шабала розповіли, що ні про ціни, ні про дати постачання вакцин в аптеки наразі нічого не відомо.



Сестра медична старша загальної практики сімейної медицини № 3 Оксана Новосад каже: за наявності вакцини щеплення проводить медсестра. Наголошує, вакцина має бути доставлена з аптеки із дотримання температурного режиму, який зазначений у інструкції препарату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області цього сезону циркуляцію вірусів грипу поки не зафіксували. Упродовж 19-23 жовтня кількість хворих на ГРВІ у порівнянні з минулим тижнем зросла на 25 % - 445 людей на 100 тисяч жителів.Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Костирка, - йдеться у сюжеті Суспільного. Суспільне розпитало лікарів про ефективні методи лікування від сезонних хворою та перевірило, чи є вже вакцина від грипу в аптеках Луцька.В аптеках, які Суспільне відвідало 23 жовтня в центрі Луцька, про наявність вакцин від грипу кажуть так: "Поки немає. обіцяли, що в жовтні будуть, до кінця місяця, надіємося, що будуть", - зазначила працівниця аптеки Наталія Нінічук.На Волині грипу поки немає, - лабцентрСуспільнеПрацівниця місцевої аптекиПрацівниця аптеки Анна Чернюк та Анастасія Шабала розповіли, що ні про ціни, ні про дати постачання вакцин в аптеки наразі нічого не відомо.Сестра медична старша загальної практики сімейної медицини № 3 Оксана Новосад каже: за наявності вакцини щеплення проводить медсестра. Наголошує, вакцина має бути доставлена з аптеки із дотримання температурного режиму, який зазначений у інструкції препарату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію