П’ять смертей та 217 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:46
За останню добу на Волині зареєстрували 217 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 145 осіб.
П’ять випадків хвороби завершилося летально (м.Луцьк – 2, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 32, м. Нововолинськ – 17, Володимир-Волинський район – 21, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 10, Камінь-Каширський район –3, Ківерцівський район – 24, Ковельський район –35, Локачинський район – 6, Любешівський район - 18, Любомльський район – 3, Луцький район – 15, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 3, Рожищенський район – 2, Турійський район – 4, Старовижівський район – 5, Шацький – 4.
Станом на 24 жовтня в області зареєстрували 12009 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 691 у дітей та 1198 у медичних працівників. Одужало 6919 осіб, з них 416 дітей та 823 медичних працівників. 238 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2939 (в т. ч. 70 летальних)
• Луцький район – 1064 (в т. ч. 17 летальних)
• м. Нововолинськ – 1014 (в т. ч. 17 летальних)
• Володимир-Волинський район – 1011 (в т. ч. 11 летальних)
• Горохівський район – 554 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 300 (в т. ч. 8 летальних)
• Камінь-Каширський район – 454 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1193 (в т. ч. 18 летальних)
• Ковельський район – 945 (в т. ч. 25 летальних)
• Локачинський район – 141
• Любомльський район – 257 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –400 (в т. ч. 8 летальних)
• Маневицький район – 563 (в т. ч. 15 летальних)
• Ратнівський район – 3647(в т.ч. 12 летальних)
• Рожищенський район – 276 (в т. ч. 8 летальних)
• Старовижівський район – 161 (в т.ч. 3 летальних)
• Турійський район – 266 ( в т. ч. 3 летальний)
• Шацький район – 103 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 216 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 68235 осіб. За останню добу обстежено 1322 особи.
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П’ять випадків хвороби завершилося летально (м.Луцьк – 2, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 32, м. Нововолинськ – 17, Володимир-Волинський район – 21, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 10, Камінь-Каширський район –3, Ківерцівський район – 24, Ковельський район –35, Локачинський район – 6, Любешівський район - 18, Любомльський район – 3, Луцький район – 15, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 3, Рожищенський район – 2, Турійський район – 4, Старовижівський район – 5, Шацький – 4.
Станом на 24 жовтня в області зареєстрували 12009 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 691 у дітей та 1198 у медичних працівників. Одужало 6919 осіб, з них 416 дітей та 823 медичних працівників. 238 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2939 (в т. ч. 70 летальних)
• Луцький район – 1064 (в т. ч. 17 летальних)
• м. Нововолинськ – 1014 (в т. ч. 17 летальних)
• Володимир-Волинський район – 1011 (в т. ч. 11 летальних)
• Горохівський район – 554 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 300 (в т. ч. 8 летальних)
• Камінь-Каширський район – 454 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1193 (в т. ч. 18 летальних)
• Ковельський район – 945 (в т. ч. 25 летальних)
• Локачинський район – 141
• Любомльський район – 257 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –400 (в т. ч. 8 летальних)
• Маневицький район – 563 (в т. ч. 15 летальних)
• Ратнівський район – 3647(в т.ч. 12 летальних)
• Рожищенський район – 276 (в т. ч. 8 летальних)
• Старовижівський район – 161 (в т.ч. 3 летальних)
• Турійський район – 266 ( в т. ч. 3 летальний)
• Шацький район – 103 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 216 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 68235 осіб. За останню добу обстежено 1322 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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