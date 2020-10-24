В Азовському морі вибухнув російський танкер
Сьогодні, 00:24
В Азовському морі вибухнув танкер Генерал Ази Асланов з російським прапором.
Він прямував до Ростова на Дону, пишуть Факти.
На борту було 13 людей. Десятьох вдалося врятувати, проводяться пошуки трьох людей.
За інформацією російських ЗМІ, судно було пустим. Ймовірною причиною вибуху називають випари від залишків нафтопродуктів.
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Він прямував до Ростова на Дону, пишуть Факти.
На борту було 13 людей. Десятьох вдалося врятувати, проводяться пошуки трьох людей.
За інформацією російських ЗМІ, судно було пустим. Ймовірною причиною вибуху називають випари від залишків нафтопродуктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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