вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Азовському морі вибухнув російський танкер

В Азовському морі вибухнув російський танкер
В Азовському морі вибухнув танкер Генерал Ази Асланов з російським прапором.

Він прямував до Ростова на Дону, пишуть Факти.

На борту було 13 людей. Десятьох вдалося врятувати, проводяться пошуки трьох людей.

За інформацією російських ЗМІ, судно було пустим. Ймовірною причиною вибуху називають випари від залишків нафтопродуктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: танкер, вибух, море
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Винуватець аварії в Луцьку, в якій загинув водій вантажівки, відбувся умовним
Сьогодні, 01:20
В Азовському морі вибухнув російський танкер
Сьогодні, 00:24
25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лікарня на Волині отримала обладнання, яке дає змогу обстежувати слух у новонароджених одразу в пологовому будинку
24 жовтень, 23:26
Військовим медикам виплачуватимуть премії за лікування хворих на Covid-19
24 жовтень, 22:47
Схожі новини
На Одещині із затонулого танкера стався витік пального. ФОТО На Одещині із затонулого танкера стався витік пального. ФОТО
22 червень, 01:27
На Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху. ФОТО На Херсонщині рибалки впіймали величезну черепаху. ФОТО
04 жовтень, 03:35
У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО У дворі Вищого антикорупційного суду стався вибух. ФОТО
02 жовтень, 17:37
У Рівному невідомі кинули гранату у мікроавтобус. ФОТО У Рівному невідомі кинули гранату у мікроавтобус. ФОТО
25 вересень, 13:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Винуватець аварії в Луцьку, в якій загинув водій вантажівки, відбувся умовним
Сьогодні, 01:20
 0
В Азовському морі вибухнув російський танкер
Сьогодні, 00:24
 0
25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лікарня на Волині отримала обладнання, яке дає змогу обстежувати слух у новонароджених одразу в пологовому будинку
24 жовтень, 23:26
 0
Військовим медикам виплачуватимуть премії за лікування хворих на Covid-19
24 жовтень, 22:47
 0
Медіа
відео
1/8