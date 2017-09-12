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В селищі полизу Луцька збудують каплицю

В селищі полизу Луцька збудують каплицю
Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва каплиці Святого Великомученика Юрія Переможця в селищі Рокині Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА.

Про це інформує «Волинь Online».

Замовником виступила Релігійна організація «Релігійна громада Великомученика Юрія Переможця Української православної церкви Київського патріархату Луцького району.

Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Відповідає детальному плану території селища Рокині, затвердженому рішенням Княгининівської сільської ради від 22 лютого 2020 року.

Гранично допустима висота будівлі – 10 метрів, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – до 24 %. Мінімально допустима відстань до існуючих будівель – 11,5 метра. Планувальні обмеження відсутні.

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Теги: каплиця, Рокині, будівництво
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