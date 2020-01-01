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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

4 смерті та 183 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 26 жовтня

4 смерті та 183 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 26 жовтня
За останню добу на Волині зареєстрували 183 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу 93 особи.

Чотири випадки хвороби завершилося летально (м. Нововолинськ – 1, Луцький район – 1, Рожищенський район – 1, Шацький район - 1), – повідомили на сторінці Волинської ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 39, м. Нововолинськ – 17, Володимир-Волинський район – 23, Горохівський район – 15, Іваничівський район – 2, Ківерцівський район – 16, Ковельський район –17, Локачинський район – 2, Любомльський район – 13, Любешівський – 5, Луцький район –19, Маневицький район – 5, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 4, Старовижівський район – 2, Турійський район – 1, Шацький - 1.

Станом на 26 жовтня в області зареєстрували 12403 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 703 у дітей та 1225 у медичних працівників. Одужало 7041 особа, з них 419 дітей та 829 медичних працівників. 247 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).

Загалом коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 3009 (в т. ч. 73 летальних)
• Луцький район – 1092 (в т. ч. 19 летальних)
• м. Нововолинськ – 1048 (в т. ч. 19 летальних)
• Володимир-Волинський район – 1066 (в т. ч. 11 летальних)
• Горохівський район – 578 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 307 (в т. ч. 8 летальних)
• Камінь-Каширський район – 469 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1231 (в т. ч. 18 летальних)
• Ковельський район – 981 (в т. ч. 25 летальних)
• Локачинський район – 147
• Любомльський район – 279 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –405 (в т. ч. 8 летальних)
• Маневицький район – 580 (в т. ч. 15 летальних)
• Ратнівський район – 377 (в т.ч. 12 летальних)
• Рожищенський район – 292 (в т. ч. 9 летальних)
• Старовижівський район – 167 (в т.ч. 3 летальних)
• Турійський район – 271 ( в т. ч. 3 летальний)
• Шацький район – 104 (в т. ч. 2 летальних)

За попередню добу надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 70566 особи. За останню добу обстежили 1093 особи.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, статистика, хвороба, смерть, вірус
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