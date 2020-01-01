4 смерті та 183 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 26 жовтня





Чотири випадки хвороби завершилося летально (м. Нововолинськ – 1, Луцький район – 1, Рожищенський район – 1, Шацький район - 1), – повідомили на



Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 39, м. Нововолинськ – 17, Володимир-Волинський район – 23, Горохівський район – 15, Іваничівський район – 2, Ківерцівський район – 16, Ковельський район –17, Локачинський район – 2, Любомльський район – 13, Любешівський – 5, Луцький район –19, Маневицький район – 5, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 4, Старовижівський район – 2, Турійський район – 1, Шацький - 1.



Станом на 26 жовтня в області зареєстрували 12403 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 703 у дітей та 1225 у медичних працівників. Одужало 7041 особа, з них 419 дітей та 829 медичних працівників. 247 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 3009 (в т. ч. 73 летальних)

• Луцький район – 1092 (в т. ч. 19 летальних)

• м. Нововолинськ – 1048 (в т. ч. 19 летальних)

• Володимир-Волинський район – 1066 (в т. ч. 11 летальних)

• Горохівський район – 578 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 307 (в т. ч. 8 летальних)

• Камінь-Каширський район – 469 (в т. ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 1231 (в т. ч. 18 летальних)

• Ковельський район – 981 (в т. ч. 25 летальних)

• Локачинський район – 147

• Любомльський район – 279 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –405 (в т. ч. 8 летальних)

• Маневицький район – 580 (в т. ч. 15 летальних)

• Ратнівський район – 377 (в т.ч. 12 летальних)

• Рожищенський район – 292 (в т. ч. 9 летальних)

• Старовижівський район – 167 (в т.ч. 3 летальних)

• Турійський район – 271 ( в т. ч. 3 летальний)

• Шацький район – 104 (в т. ч. 2 летальних)



За попередню добу надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 70566 особи. За останню добу обстежили 1093 особи.



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