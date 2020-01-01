Луцькі танцюристи – переможці міжнародного фестивалю





На змаганнях поблизу Алананії, куди з’їхались 1500 учасників з різних куточків України зібрались на грандіозному конкурсі дитячої та юнацької творчості, РИТМ здобув перемогу в 3-х вікових категоріях, - повідомляє



Оцінювало чемпіонів зіркове жюрі в складі Влада Ями, Жені Кота та Діми Коляденка. Також на фестивалі були запрошені спеціальні гості, відомі українські співачки Tayanna та Rulada.



Ритмівці запалили публіку шаленою енергією та культурою танцю і отримали звання «Найінтелігентнішого колективу фестивалю». У всіх учасників залишились лише приємні та позитивні враження від подорожі:



«Це була неймовірно позитивна і захоплива подорож. Особисто для мене багато чого відкрилось по-новому. Нові погляди, нові думки, нові враження...



А головне усвідомлення, чітке як ніколи, що РИТМ це не просто гурток, не просто танці, не звичайний танцювальний клуб, це значно більше! Ритм – сім’я, де є своїх 7 Я!!! Всі різні, зі своїм характером, поглядами, думками, звичками і одночасно близькі по духу. Ритм це взаємопідтримка, це дружба, це коли всі разом, в повному розумінні цього слова.



Це талановиті, працьовиті, дружні діти та мудрі тренери.



Щиро дякую всім, хто був зі мною на Артфесті. За неймовірні емоції, за вечірні посіденькі, за спільне хвилювання за дітей, за те, що ви такі справжні і кльові!



Особливе дякую нашим тренерам Застровським Світлані Олексіївні та Сергію Анатолійовичу – ви основа і опора нашої ритмівської сім’ї!



Ця подорож саме така, що залишиться в пам’яті назавжди і спогади про неї будуть викликати добру посмішку!» – пише на своїй сторінці в фейсбуці одна з мам учасників фестивалю Вікторія Мартинюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний художній колектив ансамбль спортивного бального танцю РИТМ повернувся з ХІ фестивалю міжнародного проекту «Страна Арт Фест 2020», що проходив у Туреччині.На змаганнях поблизу Алананії, куди з’їхались 1500 учасників з різних куточків України зібрались на грандіозному конкурсі дитячої та юнацької творчості, РИТМ здобув перемогу в 3-х вікових категоріях, - повідомляє ІА Волинські новини Оцінювало чемпіонів зіркове жюрі в складі Влада Ями, Жені Кота та Діми Коляденка. Також на фестивалі були запрошені спеціальні гості, відомі українські співачки Tayanna та Rulada.Ритмівці запалили публіку шаленою енергією та культурою танцю і отримали звання «Найінтелігентнішого колективу фестивалю». У всіх учасників залишились лише приємні та позитивні враження від подорожі:«Це була неймовірно позитивна і захоплива подорож. Особисто для мене багато чого відкрилось по-новому. Нові погляди, нові думки, нові враження...А головне усвідомлення, чітке як ніколи, що РИТМ це не просто гурток, не просто танці, не звичайний танцювальний клуб, це значно більше! Ритм – сім’я, де є своїх 7 Я!!! Всі різні, зі своїм характером, поглядами, думками, звичками і одночасно близькі по духу. Ритм це взаємопідтримка, це дружба, це коли всі разом, в повному розумінні цього слова.Це талановиті, працьовиті, дружні діти та мудрі тренери.Щиро дякую всім, хто був зі мною на Артфесті. За неймовірні емоції, за вечірні посіденькі, за спільне хвилювання за дітей, за те, що ви такі справжні і кльові!Особливе дякую нашим тренерам Застровським Світлані Олексіївні та Сергію Анатолійовичу – ви основа і опора нашої ритмівської сім’ї!Ця подорож саме така, що залишиться в пам’яті назавжди і спогади про неї будуть викликати добру посмішку!» – пише на своїй сторінці в фейсбуці одна з мам учасників фестивалю Вікторія Мартинюк.

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