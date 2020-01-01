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У Луцьку попрощалися із керівником ансамблю «Колос» Олександром Огородніком

У Луцьку попрощалися із керівником ансамблю «Колос» Олександром Огородніком
28 жовтня в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці провели у вічність відомого митця Олександра Огородніка.

Чин похорону очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Із ним співслужило духовенство головного храму єпархії, – повідомили на сторінці єпархії.

У надгробному слові архієрей зазначив: «Церква має справу з духом людини, а культура, мистецтво – з її душею. Але як оцінити працю митця? Щоб належно оцінити велике, потрібен час. І видатні справи в цій галузі цінуються все дорожче – із часом. Люди такого масштабу рідко з’являються серед нас, і його праця матиме все більше значення із часом».

ЧИТАТИ ТАКОЖ:Відійшов у вічність видатний волинянин, народний артист України, багаторічний керівник заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос».

У Луцьку попрощалися із керівником ансамблю «Колос» Олександром Огородніком
У Луцьку попрощалися із керівником ансамблю «Колос» Олександром Огородніком


Довідково: Олександр Огороднік народився 7 вересня 1947 року в с. Сірнички Локачинського району. Ще 15-річним став у своєму селі завклубом, був запрошений до Торчинського чоловічого хору. Цей колектив під його керівництвом перетворився на знаного популяризатора українського фольклору в нашій країні та по всьому світу.

Заслужений працівник культури, народний артист України, художній керівник і диригент заслуженого народного ансамблю пісні і танцю «Колос» удостоєний орденів «За заслуги» I–III ступенів. Овації безліч разів на всіх континентах лунали на його адресу. І після заупокійної служби, як це заведено на похоронах артистів, домовину з тілом раба Божого Олександра його колеги й шанувальники супроводили оплесками.

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Теги: Огороднік Олександр, Колос, Луцьк, прощання
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