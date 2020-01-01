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На Волині контрабандисти втекли, залишивши декілька тисяч пачок цигарок. ФОТО

На Волині контрабандисти втекли, залишивши декілька тисяч пачок цигарок. ФОТО
На Волині виявили сигарети, які незаконно переправляли з Білорусі.

У ніч на 28 жовтня, реалізовуючи інформацію від оперативних співробітників, наряд відділу «Світязь» на відстані близько 300 метрів від українсько-білоруського кордону виявив 9 пакунків, обгорнутих в чорний поліетилен, інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Особи, які переміщували контрабандний товар з території суміжної держави, помітивши прикордонників, покинули ящики та вдалися до втечі. Як згодом з'ясувалося, в ношах контрабандистів знаходилось 4500 пачок цигарок білоруського виробництва.

Сигарети доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть представникам митниці. Наразі продовжуються заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

На Волині контрабандисти втекли, залишивши декілька тисяч пачок цигарок. ФОТО
На Волині контрабандисти втекли, залишивши декілька тисяч пачок цигарок. ФОТО


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Теги: контрабанда, цигарки, Луцький прикордонний загін
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