На Волині контрабандисти втекли, залишивши декілька тисяч пачок цигарок. ФОТО

На Волині виявили сигарети, які незаконно переправляли з Білорусі.У ніч на 28 жовтня, реалізовуючи інформацію від оперативних співробітників, наряд відділу «Світязь» на відстані близько 300 метрів від українсько-білоруського кордону виявив 9 пакунків, обгорнутих в чорний поліетилен, інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.Особи, які переміщували контрабандний товар з території суміжної держави, помітивши прикордонників, покинули ящики та вдалися до втечі. Як згодом з'ясувалося, в ношах контрабандистів знаходилось 4500 пачок цигарок білоруського виробництва.Сигарети доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть представникам митниці. Наразі продовжуються заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.