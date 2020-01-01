На Волині контрабандисти втекли, залишивши декілька тисяч пачок цигарок. ФОТО
Сьогодні, 15:43
На Волині виявили сигарети, які незаконно переправляли з Білорусі.
У ніч на 28 жовтня, реалізовуючи інформацію від оперативних співробітників, наряд відділу «Світязь» на відстані близько 300 метрів від українсько-білоруського кордону виявив 9 пакунків, обгорнутих в чорний поліетилен, інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Особи, які переміщували контрабандний товар з території суміжної держави, помітивши прикордонників, покинули ящики та вдалися до втечі. Як згодом з'ясувалося, в ношах контрабандистів знаходилось 4500 пачок цигарок білоруського виробництва.
Сигарети доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть представникам митниці. Наразі продовжуються заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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У ніч на 28 жовтня, реалізовуючи інформацію від оперативних співробітників, наряд відділу «Світязь» на відстані близько 300 метрів від українсько-білоруського кордону виявив 9 пакунків, обгорнутих в чорний поліетилен, інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
Особи, які переміщували контрабандний товар з території суміжної держави, помітивши прикордонників, покинули ящики та вдалися до втечі. Як згодом з'ясувалося, в ношах контрабандистів знаходилось 4500 пачок цигарок білоруського виробництва.
Сигарети доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть представникам митниці. Наразі продовжуються заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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