У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
Сьогодні, 18:35
У день пам'яті прп. Параскеви Сербської Свято-Параскевська громада села Затурці Затурцівського благочиння урочисто відсвяткувала престольний празник нового храму та 100-літній ювілей старого храму.
Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Святкування розпочали з читання акафісту до преподобної Параскеви, а чин малого освячення води звершили у 100-літньому храмі.
Божественну літургію у новому храмі очолив благочинний настоятель прот. Василь Кравець та запрошене духовество.
Урочисте богослужіння завершилось традиційним хресним ходом під час якого читались уставні Євангеліі, а також священники окропили прихожан та гостей освяченою водою.
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Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Святкування розпочали з читання акафісту до преподобної Параскеви, а чин малого освячення води звершили у 100-літньому храмі.
Божественну літургію у новому храмі очолив благочинний настоятель прот. Василь Кравець та запрошене духовество.
Урочисте богослужіння завершилось традиційним хресним ходом під час якого читались уставні Євангеліі, а також священники окропили прихожан та гостей освяченою водою.
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