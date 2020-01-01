У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО





Про це повідомляють на



Святкування розпочали з читання акафісту до преподобної Параскеви, а чин малого освячення води звершили у 100-літньому храмі.



Божественну літургію у новому храмі очолив благочинний настоятель прот. Василь Кравець та запрошене духовество.



Урочисте богослужіння завершилось традиційним хресним ходом під час якого читались уставні Євангеліі, а також священники окропили прихожан та гостей освяченою водою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день пам'яті прп. Параскеви Сербської Свято-Параскевська громада села Затурці Затурцівського благочиння урочисто відсвяткувала престольний празник нового храму та 100-літній ювілей старого храму.Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.Святкування розпочали з читання акафісту до преподобної Параскеви, а чин малого освячення води звершили у 100-літньому храмі.Божественну літургію у новому храмі очолив благочинний настоятель прот. Василь Кравець та запрошене духовество.Урочисте богослужіння завершилось традиційним хресним ходом під час якого читались уставні Євангеліі, а також священники окропили прихожан та гостей освяченою водою.

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