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У селі на Волині – вбивство

У селі на Волині – вбивство
На Волині чоловік вбив односельця.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що учора, 28 жовтня, пізно ввечері до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Козлиничі виявили тіло 52-річного місцевого жителя із тілесними ушкодженнями.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що потерпілий перебував у будинку 64-річного односельця. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Внаслідок конфлікту господар будинку наніс ножове поранення потерпілому, від якого, ймовірно, він і помер. Тіло направили в судово-медичну експертизу для з’ясування часу та остаточної причини смерті. Знаряддя злочину вилучили.

Слідчі затримали волинянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


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Теги: вбивство, Козлиничі, Маневицький район, поліція
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