У селі на Волині – вбивство
Сьогодні, 10:09
На Волині чоловік вбив односельця.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що учора, 28 жовтня, пізно ввечері до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Козлиничі виявили тіло 52-річного місцевого жителя із тілесними ушкодженнями.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що потерпілий перебував у будинку 64-річного односельця. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Внаслідок конфлікту господар будинку наніс ножове поранення потерпілому, від якого, ймовірно, він і помер. Тіло направили в судово-медичну експертизу для з’ясування часу та остаточної причини смерті. Знаряддя злочину вилучили.
Слідчі затримали волинянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що учора, 28 жовтня, пізно ввечері до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Козлиничі виявили тіло 52-річного місцевого жителя із тілесними ушкодженнями.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що потерпілий перебував у будинку 64-річного односельця. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Внаслідок конфлікту господар будинку наніс ножове поранення потерпілому, від якого, ймовірно, він і помер. Тіло направили в судово-медичну експертизу для з’ясування часу та остаточної причини смерті. Знаряддя злочину вилучили.
Слідчі затримали волинянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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