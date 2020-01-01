У місті на Волині «поцілувалися» ВАЗ і Volvo





Про це інформують у спільноті "Твій Володимир" в Instagram.



Зіткнулися автомобілі ВАЗ і Volvo. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.



На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території автостанції у Володимирі-Волинському не розминулися дві автівки.Про це інформують у спільноті "Твій Володимир" в Instagram.Зіткнулися автомобілі ВАЗ і Volvo. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.

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