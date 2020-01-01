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У місті на Волині «поцілувалися» ВАЗ і Volvo

У місті на Волині «поцілувалися» ВАЗ і Volvo
На території автостанції у Володимирі-Волинському не розминулися дві автівки.

Про це інформують у спільноті "Твій Володимир" в Instagram.

Зіткнулися автомобілі ВАЗ і Volvo. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.

На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
У місті на Волині «поцілувалися» ВАЗ і Volvo

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Теги: аварія, ДТП
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