У місті на Волині «поцілувалися» ВАЗ і Volvo
Сьогодні, 13:59
На території автостанції у Володимирі-Волинському не розминулися дві автівки.
Про це інформують у спільноті "Твій Володимир" в Instagram.
Зіткнулися автомобілі ВАЗ і Volvo. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.
На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
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Про це інформують у спільноті "Твій Володимир" в Instagram.
Зіткнулися автомобілі ВАЗ і Volvo. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.
На щастя, у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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