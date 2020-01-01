Зайшов у будинок і попросив води: за зухвале пограбування волинянин відсидить у в'язниці





Про це пише



Поліцейські миттєво прибули на місце злочину. 53-річна заявниця повідомила, що невідомий чоловік, зайшовши до її оселі, скаржився на погане самопочуття та попросив води. Несподівано почав погрожувати та



Отримавши прикмети злочинця, вже за декілька хвилин патрульні відшукали та затримали чоловіка.



Грабіжником виявився 44-річний житель Любешівського району, який вже був до цього 11 разів судимий, в основному – за корисливі злочини проти власності.



Ковельський міськрайонний суд призначив грабіжнику покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 липня цього року близько опівдня патрульним надійшло повідомлення про вчинення грабежу в одному з будинків у Ковелі на вулиці Василя Стуса.Про це пише Ковель медіа Поліцейські миттєво прибули на місце злочину. 53-річна заявниця повідомила, що невідомий чоловік, зайшовши до її оселі, скаржився на погане самопочуття та попросив води. Несподівано почав погрожувати та вимагати, щоб жінка зняла з шиї золотий ланцюжок з хрестиком . Потерпіла намагалася зупинити чоловіка, однак він зірвав прикраси та побіг в невідомому напрямку.Отримавши прикмети злочинця, вже за декілька хвилин патрульні відшукали та затримали чоловіка.Грабіжником виявився 44-річний житель Любешівського району, який вже був до цього 11 разів судимий, в основному – за корисливі злочини проти власності.Ковельський міськрайонний суд призначив грабіжнику покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію