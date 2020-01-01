Зайшов у будинок і попросив води: за зухвале пограбування волинянин відсидить у в'язниці
Сьогодні, 00:34
23 липня цього року близько опівдня патрульним надійшло повідомлення про вчинення грабежу в одному з будинків у Ковелі на вулиці Василя Стуса.
Про це пише Ковель медіа.
Поліцейські миттєво прибули на місце злочину. 53-річна заявниця повідомила, що невідомий чоловік, зайшовши до її оселі, скаржився на погане самопочуття та попросив води. Несподівано почав погрожувати та вимагати, щоб жінка зняла з шиї золотий ланцюжок з хрестиком. Потерпіла намагалася зупинити чоловіка, однак він зірвав прикраси та побіг в невідомому напрямку.
Отримавши прикмети злочинця, вже за декілька хвилин патрульні відшукали та затримали чоловіка.
Грабіжником виявився 44-річний житель Любешівського району, який вже був до цього 11 разів судимий, в основному – за корисливі злочини проти власності.
Ковельський міськрайонний суд призначив грабіжнику покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
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Про це пише Ковель медіа.
Поліцейські миттєво прибули на місце злочину. 53-річна заявниця повідомила, що невідомий чоловік, зайшовши до її оселі, скаржився на погане самопочуття та попросив води. Несподівано почав погрожувати та вимагати, щоб жінка зняла з шиї золотий ланцюжок з хрестиком. Потерпіла намагалася зупинити чоловіка, однак він зірвав прикраси та побіг в невідомому напрямку.
Отримавши прикмети злочинця, вже за декілька хвилин патрульні відшукали та затримали чоловіка.
Грабіжником виявився 44-річний житель Любешівського району, який вже був до цього 11 разів судимий, в основному – за корисливі злочини проти власності.
Ковельський міськрайонний суд призначив грабіжнику покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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