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Зайшов у будинок і попросив води: за зухвале пограбування волинянин відсидить у в'язниці

Зайшов у будинок і попросив води: за зухвале пограбування волинянин відсидить у в'язниці
23 липня цього року близько опівдня патрульним надійшло повідомлення про вчинення грабежу в одному з будинків у Ковелі на вулиці Василя Стуса.

Про це пише Ковель медіа.

Поліцейські миттєво прибули на місце злочину. 53-річна заявниця повідомила, що невідомий чоловік, зайшовши до її оселі, скаржився на погане самопочуття та попросив води. Несподівано почав погрожувати та вимагати, щоб жінка зняла з шиї золотий ланцюжок з хрестиком. Потерпіла намагалася зупинити чоловіка, однак він зірвав прикраси та побіг в невідомому напрямку.

Отримавши прикмети злочинця, вже за декілька хвилин патрульні відшукали та затримали чоловіка.

Грабіжником виявився 44-річний житель Любешівського району, який вже був до цього 11 разів судимий, в основному – за корисливі злочини проти власності.

Ковельський міськрайонний суд призначив грабіжнику покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

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Теги: поліція, суд, пограбування
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