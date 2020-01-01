Кліп на дитячу пісеньку б'є рекорди і зібрав 7 мільярдів переглядів на YouTube





Відео набрало більш як 7,04 мільярда переглядів на платформі YouTube, обігнавши попереднього рекордсмена - кліп на пісню Despacito, - пише



Пісню виконала 10-річна співачка Хоуп Сегойн. Композиція була записана в рамках південнокорейського освітнього проекту Pinkfong і була опублікована на Тб в 2016 році.







Відзначається, що трек спочатку став популярним у Південно-Східній Азії, а потім у США і Європі.



Baby Shark випередив попереднього рекордсмена - кліп на пісню Луїса Фонса і Дедді Янки Despacito, у якого 7,03 мільярда переглядів.



Нагадаємо, що новий кліп групи BTS набрав рекордну кількість переглядів за кілька годин. Пісню назвали "головним треком літа".



Також Korrespondent.net писав, що коментар із трьох слів встановив рекорд YouTube. Кумедне висловлювання музиканта до кліпу співачки Біллі Айліш зібрало мільйони лайків. YouTube нагородив його пам'ятною табличкою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відеокліп на дитячу пісню Baby Shark (Маленька акула) став відеороликом на YouTube з найбільшою кількістю переглядів. Він набрав вже понад сім мільярдів переглядів.Відео набрало більш як 7,04 мільярда переглядів на платформі YouTube, обігнавши попереднього рекордсмена - кліп на пісню Despacito, - пише Кореспондент , посилаючись на The Guardian.Пісню виконала 10-річна співачка Хоуп Сегойн. Композиція була записана в рамках південнокорейського освітнього проекту Pinkfong і була опублікована на Тб в 2016 році.Відзначається, що трек спочатку став популярним у Південно-Східній Азії, а потім у США і Європі.Baby Shark випередив попереднього рекордсмена - кліп на пісню Луїса Фонса і Дедді Янки Despacito, у якого 7,03 мільярда переглядів.Нагадаємо, що новий кліп групи BTS набрав рекордну кількість переглядів за кілька годин. Пісню назвали "головним треком літа".Також Korrespondent.net писав, що коментар із трьох слів встановив рекорд YouTube. Кумедне висловлювання музиканта до кліпу співачки Біллі Айліш зібрало мільйони лайків. YouTube нагородив його пам'ятною табличкою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію