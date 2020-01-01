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У Стир випустили понад тонну риби. ФОТО

У Стир випустили понад тонну риби. ФОТО
В обласному центрі Волині активні лучани та рибалки-любителі зарибнили річку Стир.

Вселення здійснювалося з ініціативи та коштом небайдужих рибалок-любителів та активних лучан. Мета акції - відтворення популяцій аборигенних видів риб, - про це деться на сторінці Волинського рибоохоронного патруля.

Так, у річку вселили 825 кілограмів (2 660 екз.) дволіток коропа, середньою вагою близько 300 грамів однієї особини. Також вселили 510 кілограмів (2 038 екз.) щуки, середньою вагою близько 250 грамів/екз.

Контроль за проведенням робіт із вселення здійснювали працівники Волинського рибпатруля.

Зарибок було вирощено в ставовому рибному господарстві у селі Холонів Горохівського району Волинської області.

«Дякуємо рибалкам, які організували дану акцію за небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. Задля контролю за незаконним виловом випущеної риби територія зариблення патрулюватиметься рибоохоронцями. Рибпатрульні стежитимуть, щоб робота з вселення не виявилася марною і зариблення принесло свої позитивні результати», - прокоментував керівник Волинського рибпатруля Тарас Куньчик.

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Теги: Волинь, Стир, зариблення
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