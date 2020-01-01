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У волинському місті з'явився догхантер, який жорстоко знущається з тварин

У волинському місті з'явився догхантер, який жорстоко знущається з тварин
У Нововолинську господар собаки, яку жорстоко порізали та побили, розшукує невідомого догхантера.

Від отриманих травм тварина померла, - про це у фейсбук-спільноті "Нововолинськ-інфо" повідомив Сергій Ковтун.

Чоловік розповів, що 25 жовтня, в проміжку між 12:00 і 14:00 у Нововолинську, в районі вулиці Грушевського і вулиці Небесної сотні невідомий вистрелив 2 рази, вдарив по голові і якимось гострим предметом пробив шию собаці.

"Пес терміново був доставлений до ветеринара,але травми виявились несумісні з життям.Після спілкування з ветеринаром та знайомими з того району вияснилось що останнім часом це не перший випадок і з подібними травмами вже доставляли котів та собак", - йдеться у дописі чоловіка.

Господар загиблої собаки шукає свідків події та просить за винагороду поділитися інформацією про догхантера.

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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