Лучанин може заплатити 1700 гривень штрафу за багаття

В обласному центрі Волині інспектори департмаменту муніципальної варти Луцької міської ради склали акт на чоловіка, який палив багаття.Про це йдеться на сторінці департаменту у фейсбуці.Пере цим на телефон гарячої лінії «Групи швидкого реагування» департаменту муніципальної варти поступило звернення щодо поширення їдкого диму в районні вулиці Лідавська. Фізична особа-підприємець розвів багаття із використаних мішків з під цементу та поліетиленової плівки."Оскільки підприємець порушив вимоги та п.п.2.5.5.1.16 Правил благоустрою міста Луцька інспектором департаменту було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, яка передбачає накладення вигляді штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн. Матеріали по даному правопорушенню направлено на розгляд адміністративної комісії за місцем проживання правопорушника", - йдеться у дописі муніципалів.