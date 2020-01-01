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Показали, якими на Волині були собачі жетони у 30-х роках минулого століття. ФОТО

Показали, якими на Волині були собачі жетони у 30-х роках минулого століття. ФОТО
Історики та краєзнавці продемонстрували собачі жетони часів польської Ковельщини.

Ці жетони були різних стандартів та форм, - пише КовельMedia.

Один з них – з селища Купичів (Kupiczow). Жетончик датований 1933 роком. Напевно, ця дата є ідентичною з роком народження собачки, яка його носила. На звороті є номер «1053» – це або серійний номер жетону, або номер, за яким «закріплювався» цей песик.

Другий жетон у нас з Несухоїже (Niesuchoiże), вони ж (Niesuchojeze) – це сьогоднішні села Заріччя, Тойкут, Воля. Номер «712» – також серійний номер житону, або номер, за яким «закріплювався» цей песик. Перед назвою містечка є абревіатура «GM.» – що означає «Gmina», з польської мови – громада.

На обох жетонах є спільний напис «POWIAT KOWEL» та «Pow. KOWEL». Powiat – з польської мови – район.

Показали, якими на Волині були собачі жетони у 30-х роках минулого століття. ФОТО
Показали, якими на Волині були собачі жетони у 30-х роках минулого століття. ФОТО
Показали, якими на Волині були собачі жетони у 30-х роках минулого століття. ФОТО
Показали, якими на Волині були собачі жетони у 30-х роках минулого століття. ФОТО
Показали, якими на Волині були собачі жетони у 30-х роках минулого століття. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель
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