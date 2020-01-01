Коронавірус б'є рекорди: в Україні – найвищий за час пандемії добовий показник захворюваності

За 2 листопада в Україні зафіксували 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за останню добу:- госпіталізували – 1207 осіб;- летальних випадків – 157;- одужали – 5 100 осіб;- здійснили тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР — 34 818, методом ІФА — 26 018).За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 411 093 особи;- одужали – 168 868 осіб;- летальних випадків – 7 532;- провели ПЛР-тестувань – 3 379 029.Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 39534 випадкиВінницька область – 11096 випадківДніпропетровська область – 15729 випадківДонецька область – 11731 випадокЖитомирська область – 1583 випадкиЗакарпатська область – 15187 випадківЗапорізька область – 10797 випадківІвано-Франківська область – 21596 випадківКиївська область – 17535 випадківКіровоградська область – 2677 випадківЛуганська область – 3881 випадокЛьвівська область – 31134 випадкиМиколаївська область – 8736 випадківОдеська область –25785 випадківПолтавська область – 10190 випадківРівненська область – 19998 випадківСумська область – 12409 випадківТернопільська область – 21186 випадківХарківська область – 38709 випадківХерсонська область – 4424 випадкиХмельницька область – 16928 випадківЧеркаська область – 9670 випадківЧернівецька область – 22881 випадокЧернігівська область – 9213 випадківДані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.