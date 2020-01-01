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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус б'є рекорди: в Україні – найвищий за час пандемії добовий показник захворюваності

Коронавірус б'є рекорди: в Україні – найвищий за час пандемії добовий показник захворюваності
За 2 листопада в Україні зафіксували 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за останню добу:

- госпіталізували – 1207 осіб;
- летальних випадків – 157;
- одужали – 5 100 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР — 34 818, методом ІФА — 26 018).

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли – 411 093 особи;
- одужали – 168 868 осіб;
- летальних випадків – 7 532;
- провели ПЛР-тестувань – 3 379 029.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 39534 випадки
Вінницька область – 11096 випадків
Волинська область – 14234 випадки (251 випадок за останню добу)
Дніпропетровська область – 15729 випадків
Донецька область – 11731 випадок
Житомирська область – 1583 випадки
Закарпатська область – 15187 випадків
Запорізька область – 10797 випадків
Івано-Франківська область – 21596 випадків
Київська область – 17535 випадків
Кіровоградська область – 2677 випадків
Луганська область – 3881 випадок
Львівська область – 31134 випадки
Миколаївська область – 8736 випадків
Одеська область –25785 випадків
Полтавська область – 10190 випадків
Рівненська область – 19998 випадків
Сумська область – 12409 випадків
Тернопільська область – 21186 випадків
Харківська область – 38709 випадків
Херсонська область – 4424 випадки
Хмельницька область – 16928 випадків
Черкаська область – 9670 випадків
Чернівецька область – 22881 випадок
Чернігівська область – 9213 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ, Максим Степанов
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