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Поклав у службове авто понад 9 тисяч гривень: у Луцьку п'яний водій намагався «відкупитися» від поліцейських

Поклав у службове авто понад 9 тисяч гривень: у Луцьку п'яний водій намагався «відкупитися» від поліцейських
Сьогодні вночі, під час патрулювання на проспекті Відродження, інспектори правопорядку виявили автомобіль Peugeot 3008, водій якого порушив ПДР.

Поліцейські зупинили транспортний засіб, а у 44-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння, – повідомляють правоохоронці.

Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння на місці події та у медичному закладі, тож патрульні повідомили, що в такому випадку на нього складуть адміністративний матеріал та вилучать посвідчення водія.

Під час складання адміністративних матеріалів, водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду для уникнення адміністративної відповідальності. Інспектори неодноразово попереджували про наслідки його дій і кримінальну відповідальність, однак, попри це, чоловік продовжував наполягати на своєму та поклав грошові кошти у сумі 9 400 грн в службовий автомобіль патрульної поліції.

Поліцейські одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції та забезпечили охорону місця події.

На водія склали постанову за ч.1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) та протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: поліція, Волинь, Луцьк, кримінал, хабар, патрульні
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