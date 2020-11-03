«Волиньгаз збут» оштрафували на понад 55 мільйонів за брехню у інтернеті





За таке порушення на компанію наклали штраф у розмірі 55,18 млн грн, – передають



АМКУ визнав оманливими фрази:



«З початку року ТОВ «Волиньгаз збут» перемогло більше ніж в 90% тендерах ProZorro»;



«ТОВ «Волиньгаз Збут» на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу. Хоча деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну. Але потім вони висувають істотно завищені ціни на блакитне паливо.»;



«На відміну від ТОВ «Волиньгаз Збут», яке на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу, деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну».



Експерти АМКУ проаналізували всі тендери ТОВ «Волиньгаз Збут», та встановили, що компанія перемагала лише у 24 з 106, що складає 22,6%, а не заявлені на сайті 90%.



Також, АМКУ «спіймало» «Волиньгаз Збут» на брехні стосовно того, що компанія ніколи не «демпінгує» не торгах. Замовники, які укладали договори із «Волиньгаз Збут», підтвердили, що після перемоги товариства на аукціоні з найнижчою ціною, потім вони були вимушені укладали додаткові угоди про підвищення ціни газу.



В результаті АМКУ прийшов до висновку, що неправдива інформація, поширена «Волиньгаз збут», здатна вплинути на наміри невизначеного кола осіб (потенційних споживачів) придбати газ саме у ТОВ «Волиньгаз збут» на вигідніших умовах порівняно з його конкурентам, та він, на відміну від них, є надійним постачальником .



АМКУ кваліфікував вказані дії фірми з « як поширення інформації, що вводить в оману невизначене коло осіб, та може призвести до отримання неправомірних переваг на ринку, посилюючи при цьому свою конкурентну позицію не завдяки власним досягненням, а шляхом поширення неправдивих відомостей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що енергопостачальна компанія ТОВ «Волиньгаз Збут» обманювала своїх споживачів, публікуючи неправдиву інформацію про свою діяльність на власному веб-сайті та в інших Інтернет-виданнях.За таке порушення на компанію наклали штраф у розмірі 55,18 млн грн, – передають «Наші Гроші» АМКУ визнав оманливими фрази:«З початку року ТОВ «Волиньгаз збут» перемогло більше ніж в 90% тендерах ProZorro»;«ТОВ «Волиньгаз Збут» на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу. Хоча деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну. Але потім вони висувають істотно завищені ціни на блакитне паливо.»;«На відміну від ТОВ «Волиньгаз Збут», яке на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу, деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну».Експерти АМКУ проаналізували всі тендери ТОВ «Волиньгаз Збут», та встановили, що компанія перемагала лише у 24 з 106, що складає 22,6%, а не заявлені на сайті 90%.Також, АМКУ «спіймало» «Волиньгаз Збут» на брехні стосовно того, що компанія ніколи не «демпінгує» не торгах. Замовники, які укладали договори із «Волиньгаз Збут», підтвердили, що після перемоги товариства на аукціоні з найнижчою ціною, потім вони були вимушені укладали додаткові угоди про підвищення ціни газу.В результаті АМКУ прийшов до висновку, що неправдива інформація, поширена «Волиньгаз збут», здатна вплинути на наміри невизначеного кола осіб (потенційних споживачів) придбати газ саме у ТОВ «Волиньгаз збут» на вигідніших умовах порівняно з його конкурентам, та він, на відміну від них, є надійним постачальником .АМКУ кваліфікував вказані дії фірми з « як поширення інформації, що вводить в оману невизначене коло осіб, та може призвести до отримання неправомірних переваг на ринку, посилюючи при цьому свою конкурентну позицію не завдяки власним досягненням, а шляхом поширення неправдивих відомостей.

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