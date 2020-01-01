Волинська поліція розшукує чоловіка, підозрюваного у крадіжці в особливо великих розмірах

Микуліна Михайла Михайловича, 1 липня 1979 року народження, уродженця та жителя села Вільшани, Хустського району Закарпатської області.



Про це повідомляє



Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.



Його прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся, коротке, русе.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантується.





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