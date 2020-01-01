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Волинська поліція розшукує чоловіка, підозрюваного у крадіжці в особливо великих розмірах

Волинська поліція розшукує чоловіка, підозрюваного у крадіжці в особливо великих розмірах
Поліцейські Волині встановлюють місцезнаходження Микуліна Михайла Михайловича, 1 липня 1979 року народження, уродженця та жителя села Вільшани, Хустського району Закарпатської області.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Його прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся, коротке, русе.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантується.


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Теги: поліція Волині, розшук, крадіжка
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