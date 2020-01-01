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Нардепка з Волині Ірина Констанкевич захворіла на коронавірус

Нардепка з Волині Ірина Констанкевич захворіла на коронавірус
Народна депутатка України з Волині Ірина Констанкевич захворіла на коронавірус.

Про це нардепка повідомила на своїй стоірнці у фейсбуці.

Ірина Констанкевич розповіла, що окремі видання звинувачували її у тому, що вона не голосувала за законопроєкт про ФОПів і перенесення термінів впровадження касових апаратів.

Також депутатка пояснила, чому не була присутня на засіданні Верховної Ради:

"1. Не голосувала, тому що на лікарняному через підтверджену короновірусну хворобу.
2. Голосів не було, тому що провальне голосування свідомо організувала провладна більшість «Слуга народу». Вчора домовилися, що будуть голоси, сьогодні дали лише 107.
3. Голова комітету Гетьманцев публічно про це сказав".

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Теги: Констанкевич, коронавірус, Волинь
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