За луцькими дорогами слідкуватимуть ще пів сотні камер, деякі з них розпізнають номерні знаки





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.



Камери встановили на таких шляхах:

- кругове перехрестя вулиць Володимирська, Львівська, Фабрична;

- кругове перехрестя вулиць Набережна, Шевченка;

- кругове перехрестя вулиць Стрілецька, просп. Президента Грушевського, просп. Василя Мойсея;

- перехрестя вулиць Богдана Хмельницького, Ковельська та на площі Воз’єднання;

- перехрестя вулиць Ківерцівська, Стрілецька та Героїв УПА;

- перехрестя вулиць Шевченка та Чернишевського («Нова Лінія»);

- перехрестя вулиць Набережна та Яровиця.



За словами муніципалів, нові камери підвищать розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, зможуть надавати реальну інформацію про дорожньо-транспортні пригоди, які виникатимуть у місцях встановлення камер.



На сьогодні тривають роботи із налаштування встановлених об'єктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На частині ключових транспортних розв’язок міста Луцька встановили ще 51-ну камеру відеоспостереження інтегрованої системи «Безпечне місто Луцьк», 23 з яких розпізнаватимуть державні номерні знаки транспортних засобів.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.Камери встановили на таких шляхах:- кругове перехрестя вулиць Володимирська, Львівська, Фабрична;- кругове перехрестя вулиць Набережна, Шевченка;- кругове перехрестя вулиць Стрілецька, просп. Президента Грушевського, просп. Василя Мойсея;- перехрестя вулиць Богдана Хмельницького, Ковельська та на площі Воз’єднання;- перехрестя вулиць Ківерцівська, Стрілецька та Героїв УПА;- перехрестя вулиць Шевченка та Чернишевського («Нова Лінія»);- перехрестя вулиць Набережна та Яровиця.За словами муніципалів, нові камери підвищать розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, зможуть надавати реальну інформацію про дорожньо-транспортні пригоди, які виникатимуть у місцях встановлення камер.На сьогодні тривають роботи із налаштування встановлених об'єктів.

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