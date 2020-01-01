За луцькими дорогами слідкуватимуть ще пів сотні камер, деякі з них розпізнають номерні знаки
Сьогодні, 10:04
На частині ключових транспортних розв’язок міста Луцька встановили ще 51-ну камеру відеоспостереження інтегрованої системи «Безпечне місто Луцьк», 23 з яких розпізнаватимуть державні номерні знаки транспортних засобів.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Камери встановили на таких шляхах:
- кругове перехрестя вулиць Володимирська, Львівська, Фабрична;
- кругове перехрестя вулиць Набережна, Шевченка;
- кругове перехрестя вулиць Стрілецька, просп. Президента Грушевського, просп. Василя Мойсея;
- перехрестя вулиць Богдана Хмельницького, Ковельська та на площі Воз’єднання;
- перехрестя вулиць Ківерцівська, Стрілецька та Героїв УПА;
- перехрестя вулиць Шевченка та Чернишевського («Нова Лінія»);
- перехрестя вулиць Набережна та Яровиця.
За словами муніципалів, нові камери підвищать розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, зможуть надавати реальну інформацію про дорожньо-транспортні пригоди, які виникатимуть у місцях встановлення камер.
На сьогодні тривають роботи із налаштування встановлених об'єктів.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Камери встановили на таких шляхах:
- кругове перехрестя вулиць Володимирська, Львівська, Фабрична;
- кругове перехрестя вулиць Набережна, Шевченка;
- кругове перехрестя вулиць Стрілецька, просп. Президента Грушевського, просп. Василя Мойсея;
- перехрестя вулиць Богдана Хмельницького, Ковельська та на площі Воз’єднання;
- перехрестя вулиць Ківерцівська, Стрілецька та Героїв УПА;
- перехрестя вулиць Шевченка та Чернишевського («Нова Лінія»);
- перехрестя вулиць Набережна та Яровиця.
За словами муніципалів, нові камери підвищать розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, зможуть надавати реальну інформацію про дорожньо-транспортні пригоди, які виникатимуть у місцях встановлення камер.
На сьогодні тривають роботи із налаштування встановлених об'єктів.
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Коментарі 1
Явно бракує камери з можливістю розпізнавання знаків на перехресті Ковельської та Набережної. Там для значної частини водіїв світлофора немає. Там, на Набережній перед Ковельською можуть розвернутись просто на проїжджій частині, згадавши, що не туди поїхали
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