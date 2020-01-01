На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху





За стислі часові рамки ТзОВ «Автомагістраль-Південь» вдалося відремонтувати більше 7 кілометрів дороги. Наступні сім кілометрів, як повідомляв раніше заступник начальника Служби автомобільних доріг області, планують завершити у 2021-му році ,– пекредає видання «



Узбіччя підсипати ще не встигли, рівень асфальту над ними досягає подекуди 30 сантиметрів.



Підрядник уже готується до нанесення дорожньої розмітки на відрізку.



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