За пенсією доведеться їздити за 12 кілометрів: у селі на Волині закривають відділення банку





Якщо його закриють, то людям літнього віку доведеться добиратися за пенсією та соцвиплатами до Нововолинська, пише Олександр Топорівський.



Люди, яких турбує проблемне питання, зібралися 5-го листопада на сесію Благодатної ради.



Нагадаємо, раніше до сільради надійшов лист від директора центральної філії “Ощадбанку” в місті Нововолинськ, де йшлося про попередньо прийняте рішення закрити філію в Благодатному і погодити дане рішення селищною радою.



Як повідомив голова селища Олександр Топорівський, пенсіонери – це вагома частина мешканців Благодатного, де живе загалом близько 5-ти тисяч людей. Через поважний вік, хвороби та інвалідність певна категорія населення взагалі може втратити можливість користуватися послугами банку.



За пенсією літнім людям доведеться їхати до сусіднього Нововолинська. Найближче відділення знаходиться за 12 кілометрів. Це додатковий час, гроші на проїзд, а в українських пенсіонерів не така велика пенсія. Крім того, люди нарікають на черги перед відділенням у місті.



Відділення у Благодатному, зазначає Топорівський, хочуть закрити через нерентабельність, селищна рада раніше направляла звернення і рекомендації щодо модернізації роботи цього відділення, але жодних із запропонованих кроків там не вжили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Благодатного проти закриття відділення "Ощадбанку" у селищі.Якщо його закриють, то людям літнього віку доведеться добиратися за пенсією та соцвиплатами до Нововолинська, пише БУГ . Найближче відділення знаходиться за 12 кілометрів, говорить голова селищної радиЛюди, яких турбує проблемне питання, зібралися 5-го листопада на сесію Благодатної ради.Нагадаємо, раніше до сільради надійшов лист від директора центральної філії “Ощадбанку” в місті Нововолинськ, де йшлося про попередньо прийняте рішення закрити філію в Благодатному і погодити дане рішення селищною радою.Як повідомив голова селища Олександр Топорівський, пенсіонери – це вагома частина мешканців Благодатного, де живе загалом близько 5-ти тисяч людей. Через поважний вік, хвороби та інвалідність певна категорія населення взагалі може втратити можливість користуватися послугами банку.За пенсією літнім людям доведеться їхати до сусіднього Нововолинська. Найближче відділення знаходиться за 12 кілометрів. Це додатковий час, гроші на проїзд, а в українських пенсіонерів не така велика пенсія. Крім того, люди нарікають на черги перед відділенням у місті.Відділення у Благодатному, зазначає Топорівський, хочуть закрити через нерентабельність, селищна рада раніше направляла звернення і рекомендації щодо модернізації роботи цього відділення, але жодних із запропонованих кроків там не вжили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію