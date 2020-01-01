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Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв

Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв
Днями у Волинській області рятувальники двічі гасили палаючі автівки.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що 7 листопада о 12:59 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу автомобіля поблизу села Переславичі Іваничівського району.

За викликом виїхала чергова варта 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі Управління ДСНС у Волинській області, які вже через 12 хвилин подали на гасіння палаючого ВАЗ 2101 спеціальний пожежний ствол і о 13:20 ліквідували пожежу. Вогонь знищив відсік двигуна та салон автомобіля. Водій отримав опіки голови та верхніх кінцівок обох рук – його госпіталізували в Нововолинську міську лікарню. Причина пожежі – розгерметизація газової системи автомобіля.

6 листопада ще одну пожежу в автомобілі ліквідували рятувальники 17-ї ДПРЧ смт Турійськ. Повідомлення про загорання автомобіля Опель в с.Туричани Турійського району надійшло о 13:16. Вогнеборці прибули за 16 хвилин, провели бойове розгортання та подали на гасіння спеціальний водяний ствол. Рятувальникам довелось застосовувати спеціальний інструмент для того, щоб відкрити капот транспортного засобу та подати туди вогнегасячу речовину. Ліквідувати загорання вдалось о 14:16. Причиною пожежі стала несправність електричної системи, вогнем знищено моторний відсік, скло, колеса, багажний відділ та салон автомобіля 2000-го року випустку.

Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв
Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв
Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв

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Теги: пожежа, автомобілі, рятувальники, Волинь
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