У Луцьку вночі горіло кафе
Сьогодні, 11:22
У Луцьку на вулиці Глушець 8 листопада виникла пожежа в дерев'яному недіючому кафе.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
До місця виклику на гасіння пожежі направили рятувальників 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька Управління ДСНС України у Волинській області. На гасіння пожежі подали 2 пожежних ручних комбінованих ствола, вогонь ліквідували о 03:10.
Причину пожежі – встановлюють.
Нагадаємо, що за минулу добу, 8 листопада, в області рятувальники загасили ще дві пожежі у житловому секторі.
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Головне зображення - ілюстративне.
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Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
До місця виклику на гасіння пожежі направили рятувальників 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька Управління ДСНС України у Волинській області. На гасіння пожежі подали 2 пожежних ручних комбінованих ствола, вогонь ліквідували о 03:10.
Причину пожежі – встановлюють.
Нагадаємо, що за минулу добу, 8 листопада, в області рятувальники загасили ще дві пожежі у житловому секторі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв
Головне зображення - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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