вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі горіло кафе

У Луцьку вночі горіло кафе
У Луцьку на вулиці Глушець 8 листопада виникла пожежа в дерев'яному недіючому кафе.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

До місця виклику на гасіння пожежі направили рятувальників 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька Управління ДСНС України у Волинській області. На гасіння пожежі подали 2 пожежних ручних комбінованих ствола, вогонь ліквідували о 03:10.

Причину пожежі – встановлюють.

Нагадаємо, що за минулу добу, 8 листопада, в області рятувальники загасили ще дві пожежі у житловому секторі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Днями на Волині горіли два автомобілі: опіки отримав один з водіїв

Головне зображення - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, кафе, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку
Сьогодні, 11:27
На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 11:24
У Луцьку вночі горіло кафе
Сьогодні, 11:22
На Волині 16-річний хлопець за кермом мотоцикла потрапив у аварію
Сьогодні, 11:18
Під Херсоном перекинувся рейсовий автобус: є загиблі і багато травмованих
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
У Луцьку вночі на Київському майдані горів автомобіль У Луцьку вночі на Київському майдані горів автомобіль
05 листопад, 09:43
Назвали ймовірну причину пожежі у центрі Луцька Назвали ймовірну причину пожежі у центрі Луцька
03 листопад, 08:59
Пожежу на Лесі Українки загасили Пожежу на Лесі Українки загасили
02 листопад, 14:57
У центрі Луцька – пожежа. ФОТО У центрі Луцька – пожежа. ФОТО
02 листопад, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція влаштувала рейд нічними клубами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
Сьогодні, 11:47
 0
У Луцьку вночі на зупинці зловили чоловіка з «арсеналом» наркотиків
Сьогодні, 11:37
 0
Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку
Сьогодні, 11:27
 0
На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 11:24
 0
Медіа
відео
1/8