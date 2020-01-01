Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО





За результатами перевірок на суб'єктів господарювання ресторанного типу склали 3 адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення правил щодо карантину людей,



Заходи проводилися у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання міста.



«За час відпрацювання, з 4 листопада по теперішній час, у Луцьку на суб'єктів господарювання ресторанного типу складено 19 адміністративних протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні усі розважальні заклади міста працюють виключно у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України, робота у цьому напрямку триває», - зауважив Юрій Сидорук, заступник начальника Луцького відділу поліції.



Нагадаємо, що з початку введення в дію карантинних заходів на території області правоохоронці скали понад 1 тис. адміністративних матеріалів та розпочали 4 кримінальних провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої доби співробітники поліції перевірили діяльність 35 розважальних закладів в обласному центрі.За результатами перевірок на суб'єктів господарювання ресторанного типу склали 3 адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення правил щодо карантину людей, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Заходи проводилися у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання міста.«За час відпрацювання, з 4 листопада по теперішній час, у Луцьку на суб'єктів господарювання ресторанного типу складено 19 адміністративних протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні усі розважальні заклади міста працюють виключно у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України, робота у цьому напрямку триває», - зауважив, заступник начальника Луцького відділу поліції.Нагадаємо, що з початку введення в дію карантинних заходів на території області правоохоронці скали понад 1 тис. адміністративних матеріалів та розпочали 4 кримінальних провадження.

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