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Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО

Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Минулої доби співробітники поліції перевірили діяльність 35 розважальних закладів в обласному центрі.

За результатами перевірок на суб'єктів господарювання ресторанного типу склали 3 адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення правил щодо карантину людей, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Заходи проводилися у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання міста.

«За час відпрацювання, з 4 листопада по теперішній час, у Луцьку на суб'єктів господарювання ресторанного типу складено 19 адміністративних протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні усі розважальні заклади міста працюють виключно у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України, робота у цьому напрямку триває», - зауважив Юрій Сидорук, заступник начальника Луцького відділу поліції.

Нагадаємо, що з початку введення в дію карантинних заходів на території області правоохоронці скали понад 1 тис. адміністративних матеріалів та розпочали 4 кримінальних провадження.

Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО

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Теги: поліція, Луцьк, розважальні центри
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