Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Минулої доби співробітники поліції перевірили діяльність 35 розважальних закладів в обласному центрі.
За результатами перевірок на суб'єктів господарювання ресторанного типу склали 3 адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення правил щодо карантину людей, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Заходи проводилися у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання міста.
«За час відпрацювання, з 4 листопада по теперішній час, у Луцьку на суб'єктів господарювання ресторанного типу складено 19 адміністративних протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні усі розважальні заклади міста працюють виключно у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України, робота у цьому напрямку триває», - зауважив Юрій Сидорук, заступник начальника Луцького відділу поліції.
Нагадаємо, що з початку введення в дію карантинних заходів на території області правоохоронці скали понад 1 тис. адміністративних матеріалів та розпочали 4 кримінальних провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За результатами перевірок на суб'єктів господарювання ресторанного типу склали 3 адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення правил щодо карантину людей, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Заходи проводилися у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання міста.
«За час відпрацювання, з 4 листопада по теперішній час, у Луцьку на суб'єктів господарювання ресторанного типу складено 19 адміністративних протоколів за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні усі розважальні заклади міста працюють виключно у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України, робота у цьому напрямку триває», - зауважив Юрій Сидорук, заступник начальника Луцького відділу поліції.
Нагадаємо, що з початку введення в дію карантинних заходів на території області правоохоронці скали понад 1 тис. адміністративних матеріалів та розпочали 4 кримінальних провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З подвір'я волинянина викрали мопед вартістю 10 тисяч гривень
Сьогодні, 12:25
Волинські поліцейські досі розшукують колишню власницю «Луцьккондитера», яку підозрюють у шахрайстві
Сьогодні, 12:08
Поліція влаштувала рейд розважальними закладами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Сьогодні, 11:52