Від завтра у волинському місті з «червоної» зони відновлюють роботу шкіл та садочків





Про це В’ячеслав Петрук.



За його словами, батьки вже попереджені про те, що заклади працюватимуть у звичному режимі. Дітям з собою обов’язково мати маску. Також, наголошують в управлінні, батькам потрібно слідкувати за здоров’ям дітей і перевіряти температуру щоранку.



За словами Петрука, рішення про відновлення роботи закладів освіти та виховання повинні прийняти 9-го листопада в області, а також на міській комісії. Проте, оскільки батьки вже попередженні, це формальніст

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 10-го листопада у Володимирі-Волинському планують відновити роботу навчальних та виховних закладів.Про це БУГу повідомив начальник управління освіти, молоді і спортуЗа його словами, батьки вже попереджені про те, що заклади працюватимуть у звичному режимі. Дітям з собою обов’язково мати маску. Також, наголошують в управлінні, батькам потрібно слідкувати за здоров’ям дітей і перевіряти температуру щоранку.За словами Петрука, рішення про відновлення роботи закладів освіти та виховання повинні прийняти 9-го листопада в області, а також на міській комісії. Проте, оскільки батьки вже попередженні, це формальніст

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