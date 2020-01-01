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Від завтра у волинському місті з «червоної» зони відновлюють роботу шкіл та садочків

Від завтра у волинському місті з «червоної» зони відновлюють роботу шкіл та садочків
З 10-го листопада у Володимирі-Волинському планують відновити роботу навчальних та виховних закладів.

Про це БУГу повідомив начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук.

За його словами, батьки вже попереджені про те, що заклади працюватимуть у звичному режимі. Дітям з собою обов’язково мати маску. Також, наголошують в управлінні, батькам потрібно слідкувати за здоров’ям дітей і перевіряти температуру щоранку.

За словами Петрука, рішення про відновлення роботи закладів освіти та виховання повинні прийняти 9-го листопада в області, а також на міській комісії. Проте, оскільки батьки вже попередженні, це формальніст

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Теги: Володимир, карантин, школи, садочки
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