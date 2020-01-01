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У Польщі затримали двох українців, які крали гроші з банкоматів

У Польщі затримали двох українців, які крали гроші з банкоматів
У Польщі поліція затримала двох громадян України за крадіжку із банкомату.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт столичної поліції, інцидент стався у місцевості Дембе-Вельке (Мазовецьке воєводство).

51-річного українця правоохоронці затримали одразу на місці злочину. Під час допиту чоловік зізнався, що діяв не сам. 34-річного співучасника затримали в одному з хостелів Любліна, де він переховувався від поліції.

Чоловіків підозрюють у серії крадіжок з банкоматів методом BLACK-BOX (у місце для карти вставляють спеціальний картридж, який може зчитувати дані з магнітної стрічки та виконувати додаткові команди), які були скоєні у Варшаві та у Люблінському воєводстві наприкінці жовтня та в листопаді 2020 року.

Під час обшуку поліція знайшла у підозрюваних навігаційні пристрої, кілька мобільних телефонів, балаклави, одяг та спеціалізоване обладнання: кабелі, спортивні камери, ліхтарики та рукавички. Крім того, правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, роздруківки з обмінного пункту.

Обох чоловіків звинуватили у крадіжці зі зломом банкомату в місцевості Дембе-Вельке. Незабаром їм висунуть звинувачення й по інших аналогічних крадіжках. За рішенням суду підозрюваних заарештували на три місяці. Українцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Теги: Польща, українці, банкомати
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