Волинянину за п'яне кермування «впаяли» понад 20 тисяч штрафу





Про це йдеться у постанові суду від 3 листопада, - пише



Водій, який згідно з постановою Рожищенського районного суду від 6 грудня 2019 року був притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування напідпитку, 26 вересня о 2:36 керував мопедом марки «Карпати» на вулиці Івана Мазепи у Рожищі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.



В судове засідання порушник не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.



Як виявилося під час розгляду справи, чоловік не має водійських прав.



Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 Адміністративного кодексу, наклавши на нього 20 400 гривень штрафу без позбавлення права керування транспортними засобами. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі судили чоловіка, якого вдруге за рік затримали п'яним за кермом.Про це йдеться у постанові суду від 3 листопада, - пише Район.Рожище Водій, який згідно з постановою Рожищенського районного суду від 6 грудня 2019 року був притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування напідпитку, 26 вересня о 2:36 керував мопедом марки «Карпати» на вулиці Івана Мазепи у Рожищі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.В судове засідання порушник не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.Як виявилося під час розгляду справи, чоловік не має водійських прав.Суддя постановив визнати його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 Адміністративного кодексу, наклавши на нього 20 400 гривень штрафу без позбавлення права керування транспортними засобами. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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