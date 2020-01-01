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Лучанка – переможниця міжнародного конкурсу краси

Лучанка – переможниця міжнародного конкурсу краси
24-річна лучанка Єлизавета Радзивилюк перемогла на конкурсі краси "Королева Євразії - 2020".

Про це дівчина розповіла 12 каналу.

Єлизавета зізнається, що вперше взяла участь у міжнародному конкурсі, хоча перший почесний титул отримала ще в юному віці – в дитинстві стала міні-міс Волині.

“Я подала заявку на участь на офіційному сайті, який займається проведенням всіх міжнародних конкурсів – World beautiful Congress. Вони розглянули мою кандидатуру. Пізніше були кастинги. Мене відібрали серед сотні учасниць з різних країн. Я пройшла кілька етапів кастингу, серед яких – інтерв’ю. І після цих всіх етапів мені запропонували взяти участь”, – ділиться дівчина.

“Конкурс – це не тільки вихід на сцену, інтерв’ю та дефіле. Судді дивляться, наскільки дівчина харизматична, чи вміє вести себе, наскільки комунікабельна і талановита. Судді звертали увагу на всі деталі повсякденного життя – навіть на те, чим харчується конкурсантка”, – розповідає Єлизавета.

Після усіх випробувань судді вирішили віддати головну нагороду для волинянки.

“Якщо мені присвоїли найголовніший титул, значить я гідно представила Україну на міжнародному рівні. Тепер мій I титул Grand Prix queen of Eurasia 2020 дає можливість співпрацювати з різними кампаніями та брендами”, – ділиться Єлизавета.

“Мій національний директор Олександр Юрчак – член ради директорів WBC, це мій куратор і представник, який мене веде під час всього процесу”, – наголосила дівчина.


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Теги: лучанка, переможнця, королева Євразії
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