Поблизу Луцька автомобіль злетів у кювет та перекинувся





О 4:25 до оперативно-координаційного центру Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Львів-Луцьк біля села Чаруків Луцького району, інформує пресслужба волинських рятувальників.



До місця події негайно виїхав особовий склад чергового рятувального відділення в складі 4-ох чоловік.



Бійці ДСНС допомогли потерпілим в аварії - на ношах донесли до карети швидкої допомоги водія та пасажира автомобіля Opel Vectra, а також витягли з кювету автівку, що перекинулася, і відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під ранок 10 листопада поблизу села Чаруків сталася ДТП з потерпілими.О 4:25 до оперативно-координаційного центру Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Львів-Луцьк біля села Чаруків Луцького району, інформує пресслужба волинських рятувальників.До місця події негайно виїхав особовий склад чергового рятувального відділення в складі 4-ох чоловік.Бійці ДСНС допомогли потерпілим в аварії - на ношах донесли до карети швидкої допомоги водія та пасажира автомобіля Opel Vectra, а також витягли з кювету автівку, що перекинулася, і відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.

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