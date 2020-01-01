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Поблизу Луцька автомобіль злетів у кювет та перекинувся

Поблизу Луцька автомобіль злетів у кювет та перекинувся
Під ранок 10 листопада поблизу села Чаруків сталася ДТП з потерпілими.

О 4:25 до оперативно-координаційного центру Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Львів-Луцьк біля села Чаруків Луцького району, інформує пресслужба волинських рятувальників.

До місця події негайно виїхав особовий склад чергового рятувального відділення в складі 4-ох чоловік.

Бійці ДСНС допомогли потерпілим в аварії - на ношах донесли до карети швидкої допомоги водія та пасажира автомобіля Opel Vectra, а також витягли з кювету автівку, що перекинулася, і відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: аварія, потерпілі, Чаруків, ДСНС
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