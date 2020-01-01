Волинські поліцейські викрили серійного злодія





Зазначається, що за один день 44-річний житель Любомльського району, викрав портмоне з грошима із автомобіля Volkswagen T4 та велосипед Germatek, вартістю 3 тис. грн. Транспортний засіб та велосипед знаходилися поблизу торгових закладів у райцентрі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Також встановили причетність волинянина до вчення ще двох крадіжок велосипедів, скоєних напередодні. Викрадені речі поліцейські вилучили.



Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно.





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